8º Festival Comida de Boteco de Atibaia terá 51 participantes e deliciosos petiscos

Após obter sucesso de público e contar com a participação de diversos estabelecimentos no 7º Festival Gastronômico, agora é a vez dos comerciantes apresentarem deliciosas porções/petiscos no 8º Festival Comida de Boteco. São 51 estabelecimentos participantes desta oitava edição, que inicia dia 2 de novembro e segue até 10 de dezembro, com porções e petiscos disponíveis para degustação e avaliação do público e do júri técnico, todos com valor máximo de R$ 60.

(Foto: Divulgação)

Promovendo uma competição saudável entre os comerciantes, a escolha dos vencedores será por conta do júri técnico, que visitará cada estabelecimento participante, e por votação on-line do público.

Os critérios de avaliação para ambas as votações serão: sabor, apresentação, criatividade e atendimento, sendo 1 para ruim, 2 para regular, 3 para bom, 4 para muito bom e 5 para excelente.

Olha só o que os turistas e munícipes podem esperar na edição 2023: torresmo, mandioca, bolinho de carne, carne seca, linguiça, coxinha, lanche na tábua, espetinho, faláfel, empanadas, dadinho de mandioca, coração de bananeira, filé de peixe e muito mais.

O festival busca promover uma interação divertida entre o público e os comerciantes, intensificando a parte turística do município com a participação de diversos estabelecimentos da cidade entre eles: bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, padarias, pesqueiros e botecos de Atibaia, todos que estiverem com o alvará de funcionamento correto e aptos a fornecerem a porção/petisco por todo o período do festival.

Os três estabelecimentos mais bem pontuados receberão um brinde especial pela posição de destaque no festival. Em caso de empate de dois ou mais estabelecimentos dentre os três primeiros colocados, os mesmos serão premiados dividindo sua colocação final. Vale ressaltar que a porção/petisco deverá ter um nome, único e exclusivo, para identificação e diferenciação entre os estabelecimentos participantes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia