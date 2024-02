Agenda Atibaia: Espetáculo Sabiazeiro e Zé Pereira são as atrações do fim de semana

O Carnaval já começou em Atibaia e, neste sábado, dia 3 de fevereiro, tem Bloco do Zé Pereira na Passarela do Samba. Antes, na sexta-feira (2), o espetáculo Sabiazeiro, na Praça da Matriz, oferece uma alternativa à folia. O show divulga o segundo álbum do Pé de Pássaro – duo formado pela cantora, atriz e compositora Isadora Títto e pelo músico, compositor e poeta Renato Torres, e inclui a oficina de observação de aves “O Canto dos Pássaros”, que acontece também no sábado (3), no Rádio Observatório Pierre Kaufmann.

(Foto de Germana Heibe)

Confira os detalhes na Agenda Atibaia deste fim de semana:

Sabiazeiro

Em 2012, a paulistana Isadora e o paraense Renato decidiram voar juntos, formando o duo Pé de Pássaro, uma mistura de música, teatro e poesia que retrata a sutileza do canto dos pássaros como forma de sensibilizar o público para questões da sustentabilidade. A parceria que rendeu uma série de shows – experiências chamadas de “voos” pelos artistas, e o EP “Voar a Pé”, lançado em 2017, apresenta nesta sexta (2), às 20h, na Praça da Matriz, o seu mais novo fruto: o espetáculo Sabiazeiro.

Segundo álbum da dupla, Sabiazeiro, na definição dos idealizadores, é uma “árvore cujo fruto é um passarinho, um sabiá cantor”. Além do show, o projeto realizado com recursos do Programa de Ação Cultural – ProAc e apoio da Prefeitura inclui a oficina de observação de aves “O Canto dos Pássaros”, que será ministrada pelo educador ambiental Sérgio Tuck, no Rádio Observatório Pierre Kaufmann, no sábado (3), às 7h.

“A oficina surge como complemento à apresentação, na medida em que busca sensibilizar o público e estimular a escuta mais cuidadosa e sutil da natureza, através da observação do canto dos pássaros”, explica Isadora Títto. Desenvolvida por Sérgio Tuck e pela pesquisadora e ornitóloga Letícia Zimbac, do Projeto Passarinhar, a atividade tem como objetivo apresentar as aves típicas que habitam as cidades pelas quais o espetáculo passa.

A oficina também é gratuita, mas as vagas são limitadas, com inscrições via formulário on-line disponível na bio do perfil do duo no Instagram @‌pedepassaro ou neste link .

Show Sabiazeiro

Data: 2 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Praça Claudino Alves (Praça da Matriz) – Centro

Entrada franca

Oficina “O Canto dos Pássaros”

Data: 3 de fevereiro (sábado)

Horário: 7h às 10h

Local: Rádio Observatório Pierre Kaufmann

Formulário de inscrição

Bloco do Zé Pereira

Conhecido pelos foliões fantasiados ao contrário, com homens vestidos de mulher e vice-versa, o Bloco do Zé Pereira acontece neste sábado, dia 3 de fevereiro, a partir das 16h, na Passarela do Samba. Comemorando 29 carnavais, o popular bloco promete empolgar o público com seu tradicional esquenta pré-Carnaval aberto a foliões de todas as idades.

Diversos ritmos e artistas animam a festa, que terá as participações especiais dos Bonecões e dos blocos “Qué ii vamoo!!” e “Turma do Funil”. O trio elétrico, uma marca daquele que é o bloco em atividade mais antigo da cidade, ficará sob o comando da cantora Silmara Cruz, que encerra o evento com o Trio Auê Elétrico. Tudo isso sem contar outras surpresas e novidades que o bloco reserva aos carnavalescos.

Quer saber mais? Assista à entrevista com o Brandão e o Júlio “Teda”, presidente e vice-presidente do bloco. Eles contaram a origem do grupo e falaram um pouco sobre o que podemos esperar para este ano. Descubra no vídeo.

Programação

3 de fevereiro (sábado)

Local: Passarela do Samba – Rua Guaraci, Recreio Estoril

Horário: das 16h às 0h

16h – Miih Galucci

16h30 – Dedé Musical Show

17h – Anderson Marques

17h30 – Sidney Lima

18h – Sheila Alves

18h30 – Lucas Moreno

19h – Rafael França / Mariah Oliver

19h30 – Alan Reis

19h45 – Início do desfile do Bloco do Zé Pereira com carro de som e convidados

20h30 – Trio Auê Elétrico e show com Silmara Cruz

Controle de acesso e fiscalização

Vale lembrar que, por determinação da Justiça, no Carnaval em Atibaia (bailes, festas ou quaisquer eventos carnavalescos abertos para o público em geral, com ou sem a cobrança de ingresso), não é permitida a participação de crianças e adolescentes menores de 18 anos desacompanhados dos responsáveis legais (pai, mãe, tutor, guardião e parentes de até 3º grau, desde que maiores de 21 anos; ou pessoa também maior de 21 anos com autorização por escrito de um dos mencionados anteriormente). Portanto, o menor de 18 anos não poderá entrar no evento apenas com a autorização em mãos, será necessária a autorização por escrito mais a presença de pelo menos um responsável legal.

Dessa forma, nos eventos realizados pela Prefeitura como parte da programação do Carnaval 2024 em Atibaia, a exemplo do Bloco do Zé Pereira neste sábado (3), haverá controle de acesso em t

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia