Ano Novo: azul, branco e amarelo são cores recomendadas para começar 2022

O ano de 2022 está chegando e, para muitas pessoas, a cor da roupa usada no réveillon pode influenciar no ano que se inicia. O g1 separou dicas de especialistas em moda e crenças místicas para ajudar na escolha do que vestir na virada do ano. Segundo eles, as cores azul, branco e amarelo estão entre as recomendações.

Pantone anuncia ‘Very Peri’ como cor de 2022 (Foto: Divulgação)

No mundo da moda, a Pantone, empresa americana que escolhe anualmente o que deve ser tendência, elegeu a “Very Peri”, tonalidade na família do azul, como a cor de 2022. Segundo a diretora executiva da Pantone, Leatrice Eiseman, “a seleção da Very Peri traz uma nova perspectiva e visão da já confiável e amada família da cor azul, abrangendo as qualidades dos azuis, e ao mesmo tempo, do tom vermelho violeta”.

“Very Peri mostra uma presença marcante, alegre e dinâmica que incentiva a criatividade corajosa e expressões imaginativas”, afirma.

Amarelo e branco

No entanto, para o vidente José Acleildo, quem quiser acertar em 2022 deve usar amarelo. “A cor representa crescimento intelectual e habilidade para as coisas mais positivas, prosperidade”, explica.

Segundo Acleildo, 2022 será um ano difícil economicamente, mas “o brasileiro gosta de trabalhar e é lutador por natureza”, então as dificuldades serão superadas. “Mas vai ter que trabalhar muito, produzir muito, e o amarelo tem tudo a ver com isso”, diz.

Para mãe Baiana, a melhor cor para se usar na virada do ano é o branco (Imagem Ilustrativa: StockSnap por Pixabay)

Para Adna dos Santos, mais conhecida como mãe Baiana, a melhor cor para se usar na virada do ano, e até mesmo “durante o ano todo”, é o branco. “O branco sempre é bom e símbolo de paz.”

Mesmo assim, a ialorixá também recomenda o terracota para a virada. “Temos uma representação na cor terracota, aquela com marrom avermelhado, que representa resistência força, coragem, busca, determinação e ânimo”, afirma Mãe Baiana.

Significados das cores

De acordo com a cromoterapeuta Solange Lima, cada cor pode estimular e trazer sentimentos e resultados diferentes. “O vermelho traz energia e movimento, além de estimular e dar ânimo e motivação para colocar em prática tudo que está parado e precisa de movimento”, explica.

O tom laranja ajuda na tomada de decisões. “Influencia na coragem para falar quando houver insegurança, medo de se expor ou de resolver algo nos relacionamentos afetivos e profissionais”, explica a cromoterapeuta.

Já o amarelo é uma cor que ajuda a ter foco e concentração nas atividades do dia a dia. “Isso possibilita a busca e implementação de processos criativos na sua vida como um todo.”

Segundo Solange, a cor verde traz equilíbrio e harmonia para se organizar e se estruturar. Já o tom azul acalma, tranquiliza e resgata a fé.

A cromoterapeuta explica que a cor violeta no ano novo tem o poder de transmutação e transformação, “ajudando quando nos encontramos perdidos e querendo promover mudanças em nossa vida”. Já o rosa traz flexibilidade, harmonia e discernimento para tomar decisões.

Por fim, o amarelo-ouro ou dourado oferece sabedoria interior, inspirando a entender a si mesmo e as outras pessoas, “sem preconceitos ou rótulos”.

Fonte: G1.globo.com