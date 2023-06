Atibaia 358 anos: aniversário da cidade terá shows, desfile cívico e congadas

O aniversário de 358 anos de Atibaia está chegando e para comemorar a data especial a Prefeitura prepara uma série de atrações. Shows de Vitor Kley, Diogo Nogueira e Daniel vão acontecer de 23 a 25 de junho e, no dia do aniversário do município, 24 de junho, está programado o evento cívico, que neste ano destaca o patrimônio cultural da cidade com o desfile “Meu Bairro, Minha Cidade, Minha Gente”. Festas juninas, as tradicionais congadas, apresentações musicais e teatro infantil também farão parte da festa.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As celebrações de aniversário do município foram abertas com a tradicional Missa Campal (Santa Missa) no dia 20 de maio, na Igreja do Rosário, no Centro, seguida de procissão ao Monumento (próximo ao Balneário Municipal) e renovação da consagração da cidade à Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes admirável de Schoenstatt.

No dia 17 de junho será a vez do tradicional Baile da Cidade, e de 23 a 25 de junho acontecerão grandes shows, com entrada gratuita ao público, agitando a festa em Atibaia: Vitor Kley na sexta-feira (23), às 20h; Diogo Nogueira no aniversário de Atibaia, sábado (24), às 20h; e Daniel no domingo (25), às 19h, todos na Arena do Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thais). Haverá, ainda, shows na Praça da Matriz nos três dias, em programação que será confirmada nos próximos dias pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura.

As tradicionais congadas também estarão presentes na celebração do dia 24, colorindo as ruas de Atibaia. Os quatro grupos do município participam das seguintes atividades que compõem a festa: Alvorada às 6h da manhã na Igreja Matriz até o Santo Cruzeiro (Congadas Rosa e Verde); desfile cívico (Congadas Rosa, Verde, Azul e Vermelha); e Missa a São João Batista e Procissão (Congadas Rosa, Verde, Azul e Vermelha).

Sorteio de barracas

A Prefeitura abriu período de inscrições para interessados participarem do sorteio das barracas de produtos alimentícios para o aniversário da cidade em 2023. A inscrição, o sorteio e a exploração das barracas são inteiramente gratuitos, não havendo taxas de qualquer espécie. O cadastramento deve ser realizado por meio da plataforma eletrônica 1Doc até 6 de junho.

Estarão disponíveis 30 barracas, de 23 a 25 de junho, das 17h às 23h. No sorteio das barracas será permitida a participação apenas de entidades de cunho cultural, esportivo, religioso ou assistencial, com sede no município de Atibaia há, no mínimo, um ano, comprovado por meio do CNPJ.

Durante as festividades de aniversário de Atibaia (de 23 a 25 de junho) a Secretaria de Cultura também irá escolher, por meio de uma Comissão Julgadora, a barraca com a melhor decoração.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia