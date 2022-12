Atibaia abre cadastro para grupos musicais locais ou regionais

A Prefeitura de Atibaia está disponibilizando um cadastro de bandas ou grupos musicais locais ou regionais para possível apresentação através de contratação, parceria ou auxílio durante a programação do Carnaval 2023, de acordo com as exigências e regras que serão estabelecidas pela Secretaria de Cultura em conformidade com as disposições aplicáveis da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As bandas ou grupos musicais interessados em se cadastrar precisam obrigatoriamente ser bandas de músicos instrumentais como metais e percussão, podendo ser do município ou região. O cadastro está sendo realizado por meio do link bit.ly/cadastro-grupos-carnaval-atibaia .

Poderão participar deste cadastramento qualquer banda ou grupo musical interessado que comprove a habilitação profissional na área artística musical que atenda a modalidade de grupo de samba ou banda de Carnaval/marchinhas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia