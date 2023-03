Banda Sinfônica, Fama Dance e outros grupos se apresentam no Cine Itá nesta quinta (23) e sexta (24)

Musicalização infantil, coral, Fama Dance, violão, orquestra, Banda Sinfônica e outros grupos que fazem parte do Projeto Educando com Música e Cidadania vão se apresentar nesta quinta (23) e sexta-feira (24), a partir das 19h30, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). As apresentações são gratuitas e a retirada de ingressos acontece uma hora antes do início dos espetáculos, na bilheteria do Cine Itá.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Desenvolvido pelas secretarias de Educação e Cultura da Prefeitura de Atibaia, o Projeto Educando com Música e Cidadania promove dezenas de ações no município, oferecendo formação musical a milhares de crianças e jovens. Com aulas que acontecem nas escolas municipais e cursos livres gratuitos oferecidos no Centro Cultural Reginaldo Ângelo, no Alvinópolis, o objetivo da inciativa é democratizar o acesso à cultura por meio da música, utilizada como ferramenta de transformação.

Os espetáculos que serão apresentados no Cine Itá Cultural dão início à temporada 2023, com apresentações dos grupos do projeto responsável por qualificar jovens talentos musicais de Atibaia. Localizado na Avenida Joviano Alvim, nº 1322, o Centro Cultural Reginaldo Ângelo oferece cursos de dança, percussão, teoria musical, práticas de conjunto, coral, instrumentos de cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), metais (trompete, trombone, trompa, tuba, euphoniun, percussão de marcha e erudita) e madeiras (flauta e clarinete).

Informações sobre as inscrições, turmas, horários e vagas podem ser obtidas diretamente na secretaria do Centro Cultural, de segunda a sexta-feira das 9 às 17h, ou pelos telefones (11) 4411-1747 e (11) 9.4051-1348 (WhatsApp).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia