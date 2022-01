Curso gratuito de viola caipira está com inscrições abertas em Atibaia

Oportunidade para aqueles que querem aprender a tocar *música caipira em seus diversos ritmos – toadas, cururus, cateretês, guarânias: a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, irá promover um curso gratuito de viola caipira a partir da próxima segunda-feira (24). As aulas serão oferecidas pelo Grupo Raízes e acontecerão todas as segundas-feiras, às 19h, na Casa de Cultura Jandira Massoni (Praça Aprígio de Toledo, nº 130 – ao lado do Mercado Municipal). O curso conta com 30 vagas para alunos a partir de 7 anos e, para se inscrever, basta preencher o formulário disponibilizado no link bit.ly/3qI9PX4 .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Durante a capacitação, sob coordenação de Ruth Rubbo, os participantes aprenderão os movimentos básicos, acordes, técnicas, escalas e ritmos da viola caipira, além das principais músicas do repertório caipira – tudo ministrado pelo professor Rafael Cardoso, músico de formação e regente do Grupo Raízes de Atibaia desde a sua fundação.

“Enquanto existir viola, cantador tem que viver”. A célebre frase de Tião Carreiro, um dos maiores violeiros e cantadores da música caipira, pode ser considerada convidativa para o curso. Não é necessário ter conhecimento na área. Nas primeiras aulas o aluno terá algumas violas disponibilizados pelo Grupo Raízes de Atibaia, porém indica-se a compra do instrumento para os estudos em casa, fundamental para o aprendizado.

A viola caipira é um instrumento musical de dez cordas trazida pelos portugueses no século XVI, popularmente conhecida no interior do Brasil e considerada um dos símbolos da música nacional, principalmente da música caipira. O instrumento está presente em diversas manifestações culturais brasileiras, como Catira, Fandango, Folia de Reis, entre outras.

