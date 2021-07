Atibaia é selecionada para Revelando SP Online 2021

Atibaia é um dos municípios veteranos que participam do Revelando SP desde a primeira edição, tendo sido inclusive sede do Revelando Entre Serras e Águas por diversos anos. Para o Revelando SP Online 2021, Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, realizou dez inscrições de grupos e agentes da cultura tradicional paulista e, desse total, sete foram selecionados e receberão premiação por participar do evento.

Com a pandemia de Covid-19, o Revelando SP passou por adaptações e foi transformado para o formato on-line em 2020, com o objetivo de manter a valorização das tradições culinárias, artesanais e as manifestações culturais dos municípios do Estado de São Paulo. Nesse novo formato, o evento continua criando oportunidades de geração de renda para os profissionais do setor da cultura tradicional e mantendo a difusão da produção cultural dos municípios selecionados, além de valorizar a cultura tradicional paulista, por meio do artesanato, culinária e manifestações populares.

Congada Verde Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Revelando SP Online é resultado das ações promovidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, da Organização Social Amigos da Arte e municípios selecionados por meio de Chamada Pública. A realização do evento será no segundo semestre de 2021, com previsão para novembro, e toda sua programação será disponibilizada em ambiente digital.

O evento também garante o acesso da população aos processos artísticos e culturais, além de incentivar as novas gerações a valorizarem e entenderem a importância da preservação e da salvaguarda do patrimônio imaterial, que define a formação cultural dos municípios, do estado e do país. Os municípios cujas indicações foram selecionadas e que serão premiados na Chamada Pública receberão o reconhecimento de “Amigo da Cultura Tradicional de São Paulo”. Confira os municípios selecionados: https://amigosdaarte.org.br/editais-e-convocatorias/chamada-publica-04-2021-revelando-sp-online-chamada-para-municipios/ .

Confira os grupos de manifestações tradicionais selecionados que representarão Atibaia:

Congada Azul;

Congada Rosa;

Congada Verde;

Congada Vermelha;

Folia de Reis;

Reza de São Gonçalo;

E, na culinária tradicional, o prato Virado de Ervilhas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia