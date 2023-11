Congadas representam Atibaia no maior festival de cultura tradicional paulista

As Congadas de Atibaia vêm encantando o público com esse patrimônio que celebra 270 anos de tradição. No último domingo (29), as congadas Azul e Verde brilharam no maior evento de cultura tradicional do estado, o Revelando SP, realizado em São José dos Campos. Agora é a vez das congadas Rosa e Vermelha, que irão se apresentar na próxima edição, que acontecerá no Parque da Água Branca, na capital paulista, de 16 a 19 de novembro.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Revelando SP reúne representantes de todo o estado de São Paulo, oferecendo a oportunidade de conhecer e prestigiar uma infinidade de manifestações culturais tradicionais e populares, além da diversidade e riqueza da culinária e do artesanato dos municípios paulistas. As Congadas de Atibaia se apresentam no próximo dia 19, mas o estande dos Doces Caseiros Casarão também representará a cidade no evento, participando com seus 59 anos de tradição dos quatro dias de festival.

Promovido pelo Governo do Estado de São Paulo – por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o evento tem gestão e produção da Associação Amigos da Arte, contando com o apoio dos municípios participantes. A entrada é gratuita e o festival oferece ainda uma série de shows com grandes nomes da música brasileira.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os representantes atibaienses foram selecionados pela chamada pública do festival, que pretende valorizar os saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais, lúdicas e gastronômicas, transmitidos de geração a geração e reconhecidos pelas comunidades e grupos como parte integrante do patrimônio cultural paulista. A ideia é fomentar essa cultura tradicional, permanentemente recriada em função do ambiente, das interações com a natureza e da história, mas capaz de gerar um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade e à criatividade.

Vale lembrar que Atibaia tem representatividade no Revelando SP desde as primeiras edições, além de ter sido sede de algumas edições do Revelando Entre Serras e Águas. Cada um dos quatro grupos de congada da cidade tem sua história e particularidade, preservando canções e orações ancestrais, muitas ainda em latim, e seguindo um calendário de festas que inclui o aniversário da cidade e dia do padroeiro São João Batista (24 de junho) e o Ciclo Natalino.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia