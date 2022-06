Tradicionais Congadas de Atibaia celebram os 357 anos da cidade no dia 24

No Dia de São João, o conhecido santo festeiro que é padroeiro de Atibaia, a cidade também comemora aniversário, completando 357 anos no próximo dia 24. Após dois anos suspensas por conta da pandemia, as festividades em celebração à data voltam a acontecer neste ano, trazendo junto uma tradicional manifestação cultural religiosa cuja história se confunde com a história da cidade: as Congadas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No dia 24, os tambores, violas, danças e rezas em louvor a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário homenageiam também São João Batista e Atibaia. As celebrações começam com a Alvorada, às 6h, quando as Congadas Verde e Rosa se encontram na Igreja da Matriz e fazem um cortejo até o Santo Cruzeiro, passando pela Igreja do Rosário. Depois da Alvorada, os congadeiros fazem uma pausa para o café da manhã e, com reforço do Terno de Congo Vermelho, o colorido festejo participará do tradicional Desfile Cívico que acontece em frente ao Paço Municipal.

À tarde, o Terno de Congo Azul se junta aos outros grupos e, às 16h, todos acompanham a missa em louvor a São João Batista que será celebrada na Igreja Matriz. Após a missa, haverá uma procissão pelas ruas do Centro e, além das Congadas, a Corporação Musical 24 de Outubro também prestará suas homenagens à cidade e ao santo padroeiro. No retorno da procissão à igreja, os congadeiros recebem a benção final e encerram o dia de festejos com bailados no altar da Igreja Matriz.

Uma das cidades paulistas que ainda preserva a força das manifestações históricas das Congadas, Atibaia celebra seu 357º aniversário com uma série de shows e eventos entre os dias 23 e 26 de junho. No Centro de Convenções, tem show do cantor Mumuzinho na quinta-feira (23), Leo Chaves na sexta (24), Baby do Brasil no sábado (25) e o musical Aladdin no domingo (26).

Valorizando a cultura, a tradição e os artistas locais, os palcos que serão instalados na Praça da Matriz, Pouso de Asa Delta e na Tenda Solidária do Fundo Social também contarão com atrações de estilos variados, que vão do rock ao samba, passando pelo sertanejo e MPB. Todos os shows serão gratuitos e abertos ao público.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia