Atibaia receberá apresentação única do espetáculo “Palavra de Mulher” no dia 31 de agosto

No próximo dia 31 de agosto, sábado, às 21 horas, Atibaia receberá, no Clube Recreativo, mais um espetáculo imperdível: “Palavra de Mulher”, com Lucinha Lins, Tania Alves e Virgínia Rosa.

A apresentação é única na região, os ingressos são limitados e podem ser adquiridos na

Secretaria do Clube KNN Idiomas na Estância e no site megabilheteria.com.

(Imagem: Divulgação)

Sobre espetáculo

Há 15 anos estreava em São Paulo o espetáculo “Palavra de Mulher”, um misto de show e teatro em que as cantoras/atrizes Lucinha Lins, Tania Alves e Virgínia Rosa interpretam personagens femininas da obra de Chico Buarque.

Desde então, “Palavra de Mulher” conquistou a crítica (em 2014, foi indicado em 4 categorias ao prêmio Bibi Ferreira) e arrebatou o público por onde passou – e não foram poucos os palcos em que foi apresentado. Ao longo desses anos todos, o espetáculo foi visto por mais de 300 mil pessoas em mais de 60 cidades país afora.

Serviço:

Espetáculo “Palavra de Mulher”

Data: 31 de agosto de 2023

Horário: 21h00

Duração: 90 minutos

Classificação Indicativa: 12 anos

Local: Clube Recreativo Atibaiano

Endereço: Praça Claudino Alves nº 125, Centro – Atibaia-SP

Vendas on line: megabilheteria.com

Informações: (11) 98261-0007

Fonte: Assessoria de Imprensa