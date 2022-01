Aulas de dança, música e teatro são oferecidas gratuitamente no Cine Itá Cultural em janeiro

Atibaia acaba de ganhar mais uma opção de lazer e diversão para aproveitar as férias de verão deste ano: a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e em parceria com a Casa de Apoio Amigos do Bem – CAABEM, está oferecendo aulas gratuitas de dança, música e teatro no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro). As atividades são livres para todos os públicos e, para participar, basta chegar ao local 20 minutos antes do início da aula para efetuar a inscrição.

Aulas acontecem no no Cine Itá Cultural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As oficinas de iniciação e jogos teatrais acontecem às terças-feiras, das 18h às 20h, e às quintas, das 14h às 15h. As aulas de introdução a instrumentos musicais serão às quintas-feiras, das 9h às 11h. E para quem tiver interesse em aprender mais sobre dança contemporânea e jazz, as oficinas acontecerão também às quintas-feiras, mas no período da tarde, das 15h às 18h.

A Secretaria Municipal de Cultura ressalta que a realização das oficinas seguirá os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de Saúde.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia