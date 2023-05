Prefeitura e Sesc promovem workshop para produtores culturais nesta quinta (25)

Nesta quinta-feira, dia 25 de maio, o Serviço Social do Comércio – Sesc, em parceria com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Atibaia, promoverá um workshop direcionado a produtores culturais da cidade. O evento será realizado às 19h30, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), com entrada gratuita. As inscrições ainda estão abertas e devem ser realizadas via formulário on-line disponível neste link .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Durante o encontro, entre os principais pontos a serem abordados estão questões sobre o Sesc, como: “O que é o Sesc”; “Como se organiza a programação do Sesc Guarulhos”; e “Oportunidades de apresentação/ contratação”.

A iniciativa também explicará como propor atividades para o Sesc SP, abordando aspectos conceituais das principais linhas de ação, prazos de antecipação e outros aspectos administrativos relativos ao cadastro na instituição. Além de apresentar o Portal de Contratações e esclarecer dúvidas sobre o cadastro de pessoas físicas e jurídicas, a ideia é fornecer informações que ajudem o produtor cultural na tomada de decisões importantes como ter ou não ter uma empresa.

Quais as principais dificuldades no início, que tipo de informação é imprescindível incluir no projeto para avaliação da proposta, como apresentar os custos da atividade e a documentação necessária nas diversas modalidades artístico-culturais – circo, teatro, música, dança etc – são temas que também fazem parte da programação do bate-papo, que busca apoiar a criação e circulação da arte produzida em Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia