Bloco do Caveira e festa na Praça da Matriz agitam Carnaval em Atibaia

Prepare seu corpo e espírito que o Carnaval está chegando! Em Atibaia, a maior festa popular do país tem programação para todos os dias, começando na noite de sexta-feira (17), que tem como destaque o Bloco do Caveira, popularmente conhecido como “Caveirão”, tradicional na cidade pelas fantasias de terror, como bruxas, monstros e zumbis. Um palco será montado em frente ao Cemitério São João Batista (Rua Monsenhor Kolly, nº 206) para o evento.

Bloco do Caveira (Foto: Reprodução/ Prefeitura de Atibaia)

É importante ressaltar que não será permitida a participação e entrada, nos eventos de toda a programação do Carnaval 2023 em Atibaia, de menores de idade desacompanhados dos responsáveis legais, segundo Portaria 01/2020 da 1ª Vara Criminal, da Infância e da Juventude de Atibaia. São considerados responsáveis legais pai, mãe, tutor, guardião e parente até 3º grau, desde que maiores de 21 anos. Os menores também podem entrar com autorização por escrito do responsável legal, com cópia de documento de identificação do mesmo, acompanhados por uma pessoa maior de 21 anos.

Ainda na sexta-feira, no Salão de Festas da Paróquia Cristo Rei (Praça Santo Antônio, 79 – Alvinópolis), é a vez da terceira idade de Atibaia aproveitar a folia com o Baile da Melhor Idade.

As marchinhas darão o tom do Carnaval na Praça da Matriz, nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. A Prefeitura ainda promoverá os concursos de Blocos Carnavalescos e de Fantasia Infantil para animar ainda mais a festa na cidade. O concurso de fantasia infantil é destinado a crianças com idade entre 0 e 12 anos, no domingo (19), enquanto o concurso dos Blocos Carnavalescos será na terça-feira (21). As inscrições poderão ser feitas no mesmo dia, ao lado do palco, e a avaliação dos blocos e das fantasias será realizada por uma comissão julgadora, a ser definida pela Secretaria de Cultura.

Carnaval na Praça em Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Vale lembrar que a Prefeitura de Atibaia também divulgou o Decreto nº 10.241/2023 sobre a comercialização e o consumo de bebidas, utilização de equipamentos de som, comercialização de spray lança espuma, spray lança serpentina, spray de buzina, uso de isopores, coolers e outros recipientes durante os festejos do Carnaval 2023.

E o Carnaval deste ano ainda contará com a Campanha “Não é Não”, que busca inibir a importunação sexual e tornar o Carnaval de Atibaia mais seguro para as mulheres. A iniciativa do grupo Promotoras Legais Populares, que alerta sobre o crime e informa as maneiras de denunciá-lo, será realizada no dia 17, no Centro de Convenções, das 14h às 23h, e nos dias 18 a 21 de fevereiro na Praça da Matriz, das 14h às 19h, durante as festividades do Carnaval.

Portanto, se neste Carnaval você for vítima deste tipo de crime, denuncie! Procure imediatamente pela Polícia Militar ou Guarda Civil Municipal e realize o Boletim de Ocorrência. É importante descrever com detalhes o autor da importunação e conseguir provas (fotos, vídeos e testemunhas) da ocorrência. O registro do Boletim de Ocorrência pode ser feito presencialmente na Delegacia (Rua Napoleão Ferro, nº 315, Alvinópolis) ou on-line pelo site https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/ssp-de-cidadao .

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL 2023

17/02 – 14h às 17h – Baile da Melhor Idade – Salão de Festas da Paróquia Cristo Rei – Alvinópolis

17/02 – 19h à 01h – Bloco do Caveira – Palco em frente ao Cemitério São João Batista – Rua Monsenhor Kolly, nº 206

19h30 – Grupo Pagodeoow

20h30 – Lilian Ximenes – Be-a-Ba do Nordeste

22h à 01h – Banda Vexame

18, 19, 20 e 21/02 – 14h às 19h – Carnaval de Marchinhas na Praça da Matriz

Todos os dias na Praça da Matriz:

14h – Início do Carnaval na Matriz

15h – Show Altemar Dutra Jr.

16h – Saída dos Bonecões

17h – Retorno dos Bonecões

19h – Término

19/02 – 15h às 17h – Concurso de Fantasias Infantis (avaliações) – Praça da Matriz – 18h – Resultado

20/02 – 15h – Desfile do Bloco Ata-Me da Igreja do Rosário até a Praça da Matriz

21/02 – 15h às 17h – Concurso de Blocos Carnavalescos (avaliações) – Praça da Matriz – 18h – Resultado

*Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia