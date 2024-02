Grito de Carnaval reúne centenas de pessoas, dando início à folia em Atibaia

O Grito de Carnaval, no sábado (27), iniciou as festividades de 2024 em Atibaia, lotando com entusiasmo e euforia a Praça Guanabara, no Jardim das Cerejeiras. Centenas de foliões brincaram e pularam ao som de ritmos contagiantes, em uma festa cheia de cor e brilho, dando uma prévia de toda a alegria e diversão que ainda vêm por aí. Neste sábado (3), o Bloco do Zé Pereira dá sequência à programação de Atibaia, conhecida pela segurança e por oferecer entretenimento para toda a família.

Grito de Carnaval

Na Praça Guanabara, as escolas de samba Mocidade da Vila e Independência mostraram um pouco do que estão preparando para levar para a Passarela do Samba, no Carnaval da Jerônimo. Comemorando o início da retomada do Carnaval de rua com as escolas de samba, o evento contou ainda com as participações especiais de antigos membros da corte carnavalesca de Atibaia e da escola Acadêmicos do Cerejeiras.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Cássia Maria, Gigi Magno, Luiz Waack, Alexandre Lora, Rodrigo Sestrem e Tiane Tessaroto, da banda Atibaia na Folia, encerraram a noite espetacular com muito samba, marchinha, frevo e guitarra baiana, fazendo o público cantar e dançar sem parar.

Bloco do Zé Pereira

O Bloco do Zé Pereira continua a agenda pré-carnavalesca neste sábado, dia 3 de fevereiro, a partir das 16h. Comemorando 29 carnavais, o bloco famoso pelos foliões fantasiados ao contrário, com homens vestidos de mulher e vice-versa, acontecerá na Passarela do Samba, no Recreio Estoril.

Diversos ritmos e artistas subirão ao palco da Passarela, empolgando o público em um esquenta pré-Carnaval aberto a carnavalescos de todas as idades. Os blocos “Qué ii vamoo!!” e “Turma do Funil” também participam da festa, que ainda reserva outras surpresas e novidades aos foliões. Para encerrar, Silmara Cruz promete fazer a Passarela vibrar com todo mundo pulando que nem pipoca com o Trio Auê Elétrico.

Para saber mais sobre o Bloco do Zé Pereira, assista à entrevista com o Brandão e o Júlio “Teda”, presidente e vice-presidente do bloco. Eles contaram a origem do grupo e falaram um pouco sobre o que podemos esperar para este ano. Descubra neste vídeo .

Programação 2024

Muito Carnaval de rua, blocos tradicionais, desfiles de bonecões, marchinhas, concursos, entre outras atrações imperdíveis, fazem da folia em Atibaia um programa perfeito para curtir com a família. Verifique as datas e horários do Baile da Melhor Idade, Bloco do Caveira, Carnaval na Praça da Matriz e Carnaval na Jerônimo e não fique fora dessa!

CARNAVAL ATIBAIA 2024

3 de fevereiro (sábado)

Bloco do Zé Pereira

Local: Passarela do Samba – Rua Guaraci, Recreio Estoril

Horário: das 16h às 0h

16h – Miih Galucci

16h30 – Dedé Musical Show

17h – Anderson Marques

17h30 – Sidney Lima

18h – Sheila Alves

18h30 – Lucas Moreno

19h – Rafael França / Mariah Oliver

19h30 – Alan Reis

19h45 – Início do desfile do Bloco do Zé Pereira com carro de som e convidados

20h30 – Trio Auê Elétrico e show com Silmara Cruz

9 de fevereiro (sexta-feira)

Baile da Melhor Idade

Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. São João, 613, Centro

Horário: das 14h às 18h

Samba Aroeira e abertura com a bateria do Bloco 60+

Bloco do Caveira

Local: Rua Monsenhor Kolly, Centro – em frente ao Cemitério São João Batista

Horário: das 20h às 2h

Miih Galucci e Banda Vexame

10, 11, 12 e 13 de fevereiro

Carnaval de Marchinhas na Praça da Matriz

Local: Praça Claudino Alves, Centro

Horário: das 14h às 19h

Todos os dias:

14h – Fechamento da Praça e som mecânico

15h – Show Altemar Dutra Jr.

16h – Saída dos Bonecões acompanhados pela Banda Vexame

17h – Retorno dos Bonecões

19h – Encerramento

10/02: 16h30 – Desfile da Bateria do “Bloco 60+”

11/02: Concurso de Fantasias Infantis – avaliações das 15h às 17h e resultado às 18h

13/02: Concurso de Blocos Carnavalescos – avaliações das 15h às 17h e resultado às 18h

11 e 12 de fevereiro

Carnaval na Av. Jerônimo de Camargo

Local: Passarela do Samba – Rua Guaraci, Recreio Estoril

Horário: das 19h até 0h

11/02:

19h – Início do evento

20h – Desfile do Bloco do Afoxé – Filhos da Mãe Odé

20h30 – Apresentação da Corte do Carnaval

21h – Desfile do Bloco Percussomos

22h – Desfile da Escola de Samba Independência

23h – Apresentação Musical no Palco – Só Som Maior e Fabinho Prado

1h – Encerramento

12/02:

19h – Início do evento

20h – Apresentação da Corte do Carnaval

20h30 – Desfile do Bloco Fúria Corinthiana

21h – Desfile do Bloco Percussomos

22h – Desfile da Escola de Samba Mocidade da Vila

23h – Apresentação Musical no Palco – Só Som Maior e Fabinho Prado

1h – Encerramento

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia