Grito de Carnaval na Praça Guanabara dá início à folia em Atibaia neste sábado (27)

A programação do Carnaval 2024 de Atibaia começa neste sábado (27) e se estende até 13 de fevereiro, trazendo muita alegria e diversão para animar foliões de todas as idades. Muito Carnaval de rua, blocos tradicionais, desfiles de bonecões, marchinhas, concursos de blocos carnavalescos e de fantasias infantis, entre outras atrações imperdíveis, fazem da festa um programa perfeito para curtir com a família. Confira!

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Grito de Carnaval

Neste sábado, dia 27 de janeiro, o Grito de Carnaval na Praça Guanabara inicia oficialmente a festa em Atibaia, com as apresentações de escolas de samba e do grupo Atibaia na Folia.

A Secretaria de Saúde estará presente não apenas no evento de abertura, mas em todos os dias de folia da programação do Carnaval de Atibaia. Além das ambulâncias de apoio, haverá divulgação da realização de testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) nas unidades de saúde, distribuição de preservativos e de informativos sobre estratégias de prevenção contra o HIV, como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a Pós-Exposição (PEP).

Bloco do Zé Pereira

O Bloco do Zé do Pereira continua a agenda pré-carnavalesca no dia 3 de fevereiro, a partir das 18h. Neste ano, o bloco – que há mais de 20 anos reúne milhares de pessoas fantasiadas ao contrário, com homens vestidos de mulheres e vice-versa – acontecerá na Passarela do Samba, no Recreio Estoril.

O espaço foi revitalizado recentemente por meio do programa Arte Urbana na Casa do Samba, iniciativa que convidou dez artistas para povoar com grafites temáticos as arquibancadas do local que tradicionalmente recebeu os desfiles das escolas de samba de Atibaia no Carnaval.

Silmara Cruz e Banda Auê farão a passarela vibrar com a energia contagiante do trio elétrico, empolgando o público em um esquenta pré-Carnaval que pretende dar uma prévia do que a programação de Atibaia ainda reserva aos foliões.

Baile da Melhor Idade

No dia 9 de fevereiro será a vez do Baile da Melhor Idade mostrar que brincar Carnaval é para todos, incluindo aqueles que são jovens há mais tempo! O grupo Samba Aroeira anima essa festa, que será realizada no Fundo Social de Solidariedade (Av. Jeronimo de Camargo, nº 4.103, Centro), das 14h às 18h.

Bloco do Caveira

Também na sexta (9), bruxas, monstros, zumbis e sombrios bonecões poderão ser vistos perambulando à noite pela região do Cemitério São João Batista, no Centro. Popularmente conhecido como Caveirão, o bloco começa às 22h, na Rua Monsenhor Kolly. A contratação da banda que vai embalar as brincadeiras desse divertido show de horrores está sendo concluída e, em breve, será divulgada pela Secretaria de Cultura.

Carnaval da Praça da Matriz

As marchinhas darão o tom do Carnaval na Praça da Matriz nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. Altemar Dutra Jr. é quem comandará a festa, que terá concursos de blocos carnavalescos e de fantasia infantil para entusiasmar ainda mais o público. Os Bonecões de Atibaia também entram na folia, movimentando a praça com seu desfile todos os dias, das 16h às 17h.

O concurso de fantasias infantis será realizado no domingo de Carnaval, dia 11, para crianças com idade entre 0 e 12 anos. Já o concurso de blocos acontece no feriado do dia 13, terça-feira. Em ambos os concursos, as inscrições poderão ser feitas no mesmo dia, ao lado do palco, e uma comissão julgadora a ser definida pela Secretaria de Cultura vai avaliar as fantasias e os grupos carnavalescos.

Carnaval na Jerônimo

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, a festa também acontecerá na Avenida Jerônimo de Camargo e o espaço da Passarela do Samba voltará a receber o Carnaval! O encontro de baterias e blocos que irá alegrar ainda mais a festa será realizado em parceria com a União das Escolas de Samba de Atibaia (UESA) e com o Conselho de Políticas Culturais de Atibaia (COMPOCAT).

As baterias das escolas de samba Mocidade da Vila e Independência, campeãs do Carnaval atibaiano, já confirmaram presença no evento, prometendo sacudir novamente a avenida que já foi palco de desfiles espetaculares. Planejando a retomada dos desfiles carnavalescos na passarela, as escolas da cidade se preparam para esse momento, trazendo muito samba e euforia para a Jerônimo.

Programação completa

27 de janeiro (sábado)

Grito de Carnaval

Local: Praça Guanabara – Av. Pref. Antônio Júlio de Toledo Garcia Lopes, Jardim das Cerejeiras

Horário: das 19h às 0h

3 de fevereiro (sábado)

Bloco do Zé Pereira

Local: Passarela do Samba – Rua Guaraci, Recreio Estoril

Horário: das 18h às 0h

9 de fevereiro (sexta-feira)

Baile da Melhor Idade

Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Jeronimo de Camargo, nº 4.103, Centro

Horário: das 14h às 18h

Bloco do Caveira

Local: Rua Monsenhor Kolly, Centro

Horário: das 22h às 2h

Local: Rua Monsenhor Kolly, Centro

Horário: das 22h às 2h

10, 11, 12 e 13 de fevereiro

Carnaval na Praça da Matriz

Local: Praça Claudino Alves, Centro

Horário: das 14h às 19h

11 e 12 de fevereiro

Carnaval na Av. Jerônimo de Camargo

Local: Passarela do Samba – Rua Guaraci, Recreio Estoril

Horário: das 19h às 0h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia