Carnaval 2023: Agenda Atibaia está repleta de atrações para os foliões nos próximos dias

A agenda deste fim de semana promete agitar os dias de folia em Atibaia! As atrações do Carnaval 2023 em Atibaia têm início nesta sexta-feira (17), com o Bloco do Caveira e o Baile da Terceira Idade, e seguem de sábado (18) até terça-feira (21) com as tradicionais marchinhas na Praça da Matriz. Confira!

Feira do Balneário

A Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia deste sábado (18) também segue no ritmo da alegria do Carnaval, garantindo lazer ao público.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os visitantes poderão participar da atração deste sábado da feira, o “Karaokê do Gil”, a partir das 15h.

Com entrada gratuita, a feira reúne, no belo cenário do Balneário, arte, gastronomia e lazer, um programa perfeito para brincar o Carnaval em família. A feira acontece das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mario Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira do Produtor Rural Mário Inui (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda do morango no município.

Baile da Melhor Idade e Bloco do Caveira – Sexta-feira (17)

O Salão de Festas da Paróquia Cristo Rei (Praça Santo Antônio, nº 79, Alvinópolis) recebe a terceira idade de Atibaia nesta sexta-feira (17), das 14h às 17h, para festejar a folia do Baile da Melhor Idade.

Bloco do Caveira

Ainda nesta sexta-feira (17), em frente ao Cemitério São João Batista, a bruxa estará à solta com o “Bloco do Caveira”, popularmente conhecido como “Caveirão”.

Bloco do Caveira (Foto: Reprodução/ Prefeitura de Atibaia)

O evento acontece das 19h à 1h, com fantasias de terror, como bruxas, monstros e zumbis.

Carnaval Atibaia 2023 – dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro

“Ó, abre alas, que eu quero passar…” As marchinhas estarão presentes durante o Carnaval 2023 na Praça da Matriz, a partir deste sábado (18) e até terça-feira (21). A Prefeitura também promoverá os concursos de Blocos Carnavalescos e de Fantasia Infantil para animar ainda mais a festa na cidade. O concurso de fantasia infantil é destinado a crianças com idade entre 0 e 12 anos, com data marcada para domingo (19), enquanto o concurso dos Blocos Carnavalescos acontecerá na terça-feira (21). As inscrições poderão ser feitas no mesmo dia do evento, ao lado do palco, e a avaliação dos blocos e das fantasias será realizada por uma comissão julgadora definida pela Secretaria de Cultura. O Carnaval de Marchinhas na Praça da Matriz acontece nos dias 18, 19, 20 e 21, das 14h às 19h.

Carnaval na Praça em Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Todos os dias na Praça da Matriz:

14h – Início do Carnaval na Matriz

15h – Show Altemar Dutra Jr.

16h – Saída dos Bonecões

17h – Retorno dos Bonecões

Vale ressaltar que não será permitida a participação e entrada, nos eventos de toda a programação do Carnaval 2023 em Atibaia, de menores de idade desacompanhados dos responsáveis legais, segundo Portaria 01/2020 da 1ª Vara Criminal, da Infância e da Juventude de Atibaia. São considerados responsáveis legais pai, mãe, tutor, guardião e parente até 3º grau, desde que maiores de 21 anos, ou pessoas com autorização por escrito do responsável legal, com cópia de documento de identificação do mesmo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia