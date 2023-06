Casarão Júlia Ferraz sedia exposição “A pé, por aqui”

Na próxima quarta-feira, dia 14, a artista visual Alline Nakamura dará início à sua mais recente exposição fotográfica intitulada “A pé, por aqui”. O evento acontecerá no Casarão Júlia Ferraz, localizado no Centro de Atibaia. O projeto foi selecionado para receber o incentivo do Fundo Municipal de Cultura da Prefeitura da Estância de Atibaia e do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia (Compocat).

(Foto: Alline Nakamura)

A artista tem uma trajetória de 20 anos dedicada a fazer uma investigação de cenas do cotidiano por meio da fotografia. “A pé, por aqui” reúne imagens de 2019 a 2022 de cenas cotidianas de Atibaia, cidade onde a artista vive. No sábado, dia 17, às 15h, a artista Alline Nakamura realizará uma palestra e visita guiada à exposição. As imagens que compõem a mostra estão impressas em tecidos e reúnem cenas da área central da cidade, do Alvinópolis e Jardim das Cerejeiras. No domingo, dia 18, às 9h30, a artista realizará uma caminhada fotográfica no Centro Histórico de Atibaia, onde os participantes vão exercitar o olhar fotográfico por meio das câmeras dos celulares. Para participar é necessário fazer inscrição pelo link: https://forms.gle/TL5FVs6jRjKxgWKH8.

A exposição fica aberta para visitação da população até o dia 25 de junho, de terças às sextas, das 11h às 19h; e aos sábados e domingos, das 9h30 às 18h. O Casarão Julia Ferraz fica na Rua José Lucas, n° 11, no Centro. Mais informações sobre o trabalho da artista podem ser acessadas em: www.instagram.com/allinenakamura/.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia