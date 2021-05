Cia. Repentistas do Corpo fará apresentação on-line destinada à cidade de Atibaia

A Cia. Repentistas do Corpo completa vinte anos de existência em 2021 e realiza a circulação do espetáculo “Corpos Brasileiros”. A apresentação voltada para a cidade de Atibaia será neste sábado, 29 de maio, às 20 horas. A sessão será transmitida através do Canal do YouTube da Cia. Repentistas do Corpo. O projeto foi contemplado no edital n° 04/2019 do Programa de Ação Cultural – ProAC.

Cia. Repentistas do Corpo (Foto: Gil Grossi)

O espetáculo “Corpos Brasileiros” é inspirado nas influências e confluências entre as culturas indígena, portuguesa e africana que tomaram lugar no Brasil e moldaram nossa força motriz. O recorte principal desta obra está na ginga, na quebra e no contratempo presentes na nossa música e, consequentemente, na maneira de dançar do brasileiro. Estas características são fruto da sonoridade sincopada dos ritmos brasileiros; onde o Baião, o Samba, o Côco, o Ijexá e o Maracatu expõem as batidas e as marcas deste choque cultural.

Os criadores e intérpretes Cláudia Christ, Marcela Miyashita e Sérgio Rocha, acrescentam a este contexto, as memórias afetivas de suas famílias e as misturas de raças que ocorreram em seus microuniversos para transformá-las em texto poético e dançante que dialoga imediatamente com o imaginário e as realidades do público.

A trilha sonora original, composta por Edson X, serve como barro do chão para revelar a sofisticação e a exuberância das matrizes culturais de que somos fruto. Química humana, carregada de memória, usando o corpo como instrumento para refazer esta energia ancestral que se traduz em movimentos, sensações, gestos, palavras, músicas e brincadeiras nos corpos brasileiros.

Sobre Repentistas do Corpo

A Cia. Repentistas do Corpo, fundada em 2001, é formada por artistas do cenário da dança contemporânea brasileira que trazem significativa bagagem artística e cultural associada à proposta de pesquisa consistente e inovadora. A linha de investigação prática é a interdisciplinaridade entre a dança contemporânea, o teatro, a música e a percussão corporal em movimento buscando os possíveis pontos de convergência entre estas áreas e a sua abordagem conjunta. A inspiração vem de diferentes manifestações da cultura brasileira e suas identidades; especialmente a literatura, a música e as festas, além do contexto histórico onde estão inseridas. Desta forma, a Cia. busca novos significados para sua dança e afirma sua maneira de estar no mundo: sempre em movimento, com um corpo brasileiro.

Entre os trabalhos realizados ao longo desses vinte anos de existência, estão: “Cordel Encorpado” (2001), “Nessa Onda Que Eu Vou” (2002), “Corpoemas (2004)”, “Lado B” (2007), “Carnaval em Sampa” (2008), “WC Feminino” (2010), “Cordel Encorpado e Revisado” (2012), “Sambabembom” (2012), “Tupiliques – O Espetáculo” (2014), “Corpos Brasileiros” (2017), “Olhares Alheios” (2019), “Um Olhar Muda Tudo” (2019) e “ReverberÁfrica” (2021).

Ficha Técnica

Concepção e direção geral: Sérgio Rocha. Assistente de direção: Cláudia Christ. Criadores intérpretes: Cláudia Christ, Marcela Miyashita e Sérgio Rocha. Desenho de luz: Ari Buccioni (in memoriam). Operação de luz: Mario Spatizziani. Trilha sonora original: Edson X. Operação de som: Alex Olobardi. Figurinos: Paolo Mandatti. Fotos: Gil Grossi. Assessoria de imprensa: Alex Olobardi. Produção executiva: Rocha Christ Produções Artísticas

Serviço

Data: 29 de maio. Sábado, às 20h.

Ingressos: Grátis.

Duração: 45 minutos.

Classificação indicativa: Livre.

Transmissão: Canal YouTube da Cia. Repentistas do Corpo.

Link para o Canal: https://www.youtube.com/repentistasdocorpo

Fonte: Assessoria de Imprensa Cia. Repentistas do Corpo