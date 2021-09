Conheça o resultado da eleição do Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade

A cidade de Atibaia definiu, no último domingo, 29, os novos membros do Compocat – Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia – biênio 2021 a 2023. Responsável pela articulação entre Prefeitura e sociedade civil, o Conselho tem fundamental importância para o desenvolvimento da cultura local, participando da formulação de políticas públicas para a promoção do setor artístico-cultural da cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os titulares são: Ian Iordanu, no segmento Artes Visuais, Artes Plásticas, Design e Arte Digital; Tiane Tessaroto – Patrimônio, Artesanato, Artes e Ofícios, Cultura Popular e ONGS; Rafael Matiazi – Música; Isadora Titto -Dança, Teatro e Circo; Silvana Cotrin – Cultura Étnica, Social e Identitária e Daniela Carrano – Biblioteca, Livros, Leitura e Literatura.

Vinculado à Secretaria de Cultura e Eventos, ao Compocat compete, como principais atividades, acompanhar e fiscalizar a implementação de políticas, programas, projetos e ações do Poder Público na área cultural; elaborar diretrizes que visem à proteção e à preservação de obras e manifestações de valor cultural, histórico e artístico e de bens arquitetônicos e paisagísticos da cidade; propor ações e instrumentos, inclusive financeiros, objetivando estimular a democratização e a descentralização das atividades de produção e difusão artístico-cultural; colaborar para estudo e aperfeiçoamento da legislação sobre a política cultural no âmbito municipal, estadual e federal, assim como do Plano Municipal de Cultura, fiscalizando e orientando a sua execução, além de elaborar; e realizar audiências públicas ou outras formas de comunicação, para prestar contas de suas atividades ou tratar de assuntos da área cultural de interesse do município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia