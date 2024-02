Cultura: SP lança editais para programas de difusão cultural nos municípios paulistas

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte, acaba de lançar quatro editais para programas de difusão cultural, com o objetivo de fomentar, valorizar e difundir as atividades e ações artístico-culturais desenvolvidas pelos municípios paulistas. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de setembro de 2024.

Os editais, voltados aos municípios e instituições do Estado, são para inscrição nos programas Difusão Cult SP (novo nome do ATM – Atendimento Técnico aos Municípios), Circuito Cult SP, Apoio a Festivais e + Orgulho, com execução até o dia 31 de dezembro de 2024.

(Foto: Governo do Estado de SP)

No programa Difusão CultSP, que atendeu 534 municípios em 2023, serão priorizados os 111 municípios não atendidos no último ano, para que a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas leve cultura para todos os 645 municípios do Estado de São Paulo.

“Abrimos o ano com essa grande novidade para a difusão cultural de São Paulo. Em 2023, chegamos em 534 cidades. Este ano, a nossa meta é estar em todos os 645 municípios, em contato com cada um dos cidadãos. Queremos estar bem perto dos paulistas para compartilhar o que há de melhor na cultura do nosso Estado”, reforça Marilia Marton, secretária da pasta.

Este investimento da secretaria se soma ao aporte de recursos em outros programas e equipamentos administrados pela instituição, totalizando mais de R$ 45 milhões, o que representa um aumento de mais de 30% em relação aos investimentos feitos no ano passado. O valor será destinado às mais variadas linguagens culturais, como música, teatro, dança e circo, incluindo também moda e games.

Sobre os editais

Os editais para os programas Difusão Cult SP, Circuito Cult SP, Apoio a Festivais e + Orgulho contam com novo sistema de inscrição, com processo totalmente digitalizado: documentação, assinatura e emissão de relatórios. Abaixo, mais detalhes sobre cada um deles:

Difusão Cult SP(novo nome do ATM – Atendimento Técnico aos Municípios)

Atenderá 465 municípios

Investimento de R$ 9,3 milhões (R$ 20 mil por município)

Abrange todas as linguagens culturais, incluindo moda e games, de acordo com a preferência do município

Concede apoio cultural a festas, celebrações, feiras e demais eventos culturais, que promovam a valorização e o desenvolvimento da cultura local, de identidades regionais e/ou da história dos municípios do estado de São Paulo

Apoio se dá por meio de cachê artístico e/ou estrutura

Circuito Cult SP

Atenderá 70 municípios

Investimento de R$ 5,4 milhões (R$ 60 mil por município)

Atua na difusão cultural descentralizada pelo estado de São Paulo, por meio da realização de atividades artístico-culturais, com profissionais de comprovada relevância no cenário cultural

Apoio se dá por meio de cachê artístico (incluindo transporte e hospedagem) e/ou material de comunicação/divulgação complementar

Apoio a festivais

Atenderá 32 festivais

Investimento de R$ 3,2 milhões (R$ 100 mil por festival)

Preferencialmente atendendo dois municípios por região administrativa

Concede apoio a festivais que promovam amplo conjunto de ações de difusão artístico-cultural para público diverso, desenvolvimento cultural e ativação da economia criativa regional, de no mínimo dois dias de duração

Apoio se dá por meio de cachê artístico, cachê de curadoria ou de comissão julgadora, licenciamento de conteúdo para exibição durante o evento e premiações para concursos.

+ Orgulho

Atenderá 35 instituições (no ano passado foram 30) Investimento de R$ 1,150 milhão (R$ 30 mil por instituição)

Concede apoio a paradas do orgulho, festivais culturais e semanas da diversidade sexual, produzidas no interior, litoral e região metropolitana do estado, incentivando a produção cultural da população LGBTQIA+, a promoção dos direitos humanos e o fomento a uma cultura de paz

Novidades para 2024

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo adianta também algumas novidades a respeito de outros programas que serão realizados ao longo do ano de 2024 por meio de sua parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte.

O Revelando SP, que receberá investimento de R$ 15 milhões, terá cinco edições em 2024. O festival, maior programa de valorização da cultura tradicional paulista, deve ter sua primeira edição em maio, em Barretos. Estão previstas, ainda, edições em Presidente Prudente (junho), São José dos Campos (julho), Iguape (agosto) e São Paulo (setembro).

O FÉstival, que celebra as manifestações culturais da fé cristã, tem previsão para três edições, com investimento total de R$ 3,5 milhões. A primeira edição do festival, que abrange diversas linguagens, como música, teatro e dança, deve acontecer emabril em Santa Bárbara D’Oeste. As demais edições estão sendo articuladas em Guaratinguetá e em São Paulo.

Haverá ainda o Circuito CultSP Play, que disponibiliza conteúdo audiovisual, gratuito, diverso de qualidade, de produções musicais, teatrais, séries, documentários e filmes, para reprodução em cineclubes, escolas, TVs institucionais e comunitárias, organizações não governamentais e demais janelas de exibição que potencializem o acesso à cultura. O investimento no programa para 2024 é de R$ 1,188 milhão.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo