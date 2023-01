Curso de Viola Caipira com o Grupo Raízes de Atibaia está com inscrições abertas

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura e em parceria com o grupo Raízes de Atibaia, promoverá mais uma edição do curso de viola caipira com o renomado professor Rafael Cardoso. Composto por dois módulos de aproximadamente quatro meses, o curso é gratuito e será realizado às segundas-feiras, das 19h às 20h, na Casa de Cultura Jandira Massoni (Praça Aprígio de Toledo, nº 130 – ao lado do Mercado Municipal).

Músico de formação e regente do Grupo Raízes de Atibaia desde a sua fundação, o professor Rafael Cardoso pretende percorrer ritmos básicos da música raiz como toada, querumana, cururu, guarânia e pagode de viola, apresentando os principais acordes que compõem o repertório do cancioneiro caipira.

Sem idade predeterminada e com vagas limitadas, o curso tem como única exigência que o aluno seja alfabetizado e, para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponibilizado no link: bit.ly/curso-viola-caipira-atibaia . Para participar não é necessário ter conhecimento prévio sobre o instrumento e, nas primeiras aulas, o aluno poderá utilizar violas do Grupo Raízes, mas é indicado comprar o instrumento para aprofundar os estudos e intensificar o aprendizado em casa.

O curso tem a coordenação de Ruth Rubbo e o contato do Grupo Raízes de Atibaia para dúvidas ou mais informações é: raizesdeatibaia@gmail.com .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia