Cursos gratuitos do Circuito Sesc de Artes abrem vagas para Atibaia

A Secretaria Municipal de Cultura anuncia a realização de duas oficinas oferecidas dentro do Circuito Sesc de Artes que têm vagas para moradores de Atibaia e estão com inscrições abertas: “A fotografia como instrumento de reflexão da cidade – Paisagens Urbanas”, com a fotógrafa atibaiense Laura Aidar, e “Produção Musical – da Ideia ao Fonograma”, ministrada pelo músico Guilherme Kastrup. As oficinas são gratuitas, têm vagas limitadas e acontecerão de forma on-line pela plataforma Zoom.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

A oficina de fotografia acontece nos dias 8, 9 e 14 de setembro, das 19h às 21h. Foram disponibilizadas 5 vagas para Atibaia e para participar do processo que vai selecionar os participantes, é necessário preencher o formulário on-line acessível pelo link: https://bit.ly/circuito-sesc-fotografia . Possuir uma câmera fotográfica de alta resolução (pode ser de celular) e ter mais de 16 anos são pré-requisitos. A atividade será coordenada pela artista visual e fotógrafa Laura Aidar, licenciada em Educação Artística pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e formada em Fotografia pela Escola Panamericana de Arte e Design

No curso serão apresentados conteúdos históricos e técnicos sobre captação de imagens, além de abordar o trabalho de profissionais que exploram a paisagem arquitetônica e outras situações do contexto urbano. A proposta é conectar a fotografia de rua a temas de interesse social, incentivando a criatividade e a produção de imagens, tanto que no encerramento da oficina, os participantes montarão uma exposição virtual com seus trabalhos.

Produção Musical – da Ideia ao Fonograma

Já o curso de produção musical vai acontecer nas semanas de 8 a 10 e de 13 a 17 de setembro, das 10h às 12h. Foram disponibilizadas 3 vagas para Atibaia e para participar, é necessário ter conhecimentos de gravação em home studio, incluindo programas de edição e produção de áudio. O curso vai abordar aspectos como o conceito inicial de um álbum, a gravação e a finalização dos fonogramas, fazendo uma analogia entre a produção musical e a arquitetura, atividades que passam pelos estágios de concepção, estruturação e construção.

Guilherme Kastrup é um conceituado músico brasileiro, tendo atuado como produtor musical de trabalhos recentes importantes como o premiado “A Mulher do Fim do Mundo”, de Elza Soares “Zoró”, de Zeca Baleiro, “De Pés no Chão”, de Márcia Castro, “Um Minutinho de Palavra Cantada”, dentre outros.

Com mais de 250 ações artísticas, ciclo de encontros para gestores culturais e ações formativas para professores da rede municipal de ensino, o Circuito Sesc de Artes 2021 – Praças Digitais acontece entre os dias 8 e 19 de setembro, em diálogo com 157 municípios do estado de São Paulo, em ambiente on-line e com atividades gratuitas. Para dúvidas e mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Cultura pelo telefone (11) 4412-3287 ou pelo e-mail: cultura@atibaia.sp.gov.br .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia