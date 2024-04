Câmara abriu exposição “O céu nosso de cada dia” do Clube Atibaiense de Fotografia

A Câmara de Atibaia abriu nesta semana nova exposição do Clube Atibaiense de Fotografia. A montagem e a abertura da mostra, de número 102, contaram com os dirigentes do CAF Kathya Silva e Flávio Pileggi. O tema é “O céu nosso de cada dia”, com imagens que compõem verdadeiras pinturas, protagonizadas pelas nuvens.

Exposição do Clube Atibaiense de Fotografia (Foto: Divulgação Câmara Municipal de Atibaia)

Segundo Kathya, “é uma jornada fotográfica explorando a beleza efêmera e inspiradora dos céus que nos envolvem diariamente”. A iluminação natural, com destaque para o sol, cria quadros abstratos e até com traços figurativos.

O conjunto de imagens traz a vastidão dos horizontes e os tons vibrantes e intrigantes dos crepúsculos. Os talentosos fotógrafos do Clube capturaram diversas situações, revelando a riqueza e a diversidade dos céus, do amanhecer ao anoitecer, conectando-nos “com a infinita maravilha do universo”.

A exposição tem o apoio do Departamento de Comunicação e da Divisão de Legislação. A Câmara fica na avenida Nove de Julho, 265, centro, estando aberta de segunda a sexta das 8h às 18h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia