Desfile de escolas de samba e shows são atrações no Carnaval de Bragança Paulista

A folia de carnaval em Bragança Paulista vai contar com o tradicional desfile das escolas de samba e com shows de pagode. Além dessas atrações, a programação inclui folia de marchinhas e blocos de rua.

Os eventos serão realizados em locais como o Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo, Parque dos Estados e Centro de Convivência do Idoso.

Escola Nove de Julho é a atual campeã do carnaval de Bragança Paulista pela terceira vez (Foto: Divulgação / Prefeitura Municipal de Bragança Paulista)

Shows musicais

De 9 a 12 de fevereiro, o Posto de Monta também receberá shows musicais. Confira datas e atrações:

09/02, às 22h, Sambô (sexta-feira);

10/02, às 22h, Katinguelê (sábado);

11/02, às 01h, Negritude Jr. (domingo);

12/02, às 23h30, Demônios da Garoa (segunda-feira).

Carnapraça: folia de marchinhas

De 10 a 13 de fevereiro, das 13h às 19h, na Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo, ocorre o CarnaPraça.

Carnaparque

No domingo, 11, a folia do carnaval bragantino será no Parque dos Estados com o “CarnaParque”. A festa acontece na Av. Dep. Virgílio de Carvalho Pinto, das 15h às 18h.

Desfile de escolas de samba

Nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, a folia toma conta da “Passarela do Samba”, no Posto de Monta, com os tradicionais desfiles das agremiações bragantinas. Confira a programação dos desfiles:

11 de fevereiro – domingo

Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial

20h30 – Afoxé

21h – Corte do Carnaval/LIESB

21h30 – Unidos do Lavapés

22h30 – Acadêmicos da Vila

23h30 – Dragão Imperial

12 de fevereiro – segunda-feira

Desfile das Escolas de Samba Mirins e Melhor Idade

20h – Corte do Carnaval/LIESB

20h30 – Vila do Amanhã (Mirim)

21h – Herdeiros da Dragão (Mirim)

21h30 – Os Imortais da Vila (Melhor Idade)

22h – Realeza Imperial (Melhor Idade)

13 de fevereiro – terça-feira

Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial

21h – Corte do Carnaval/LIESB

21h30 – Unidos do Lavapés

22h30 – Acadêmicos da Vila

23h30 – Dragão Imperial

