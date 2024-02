Em cinco dias de folia, mais de 40 mil pessoas passaram pelo Carnaval de Atibaia

Mais um Carnaval chegou ao fim, deixando saudades nos foliões que curtiram a festa de Atibaia. Foram cinco dias de muita folia, com o Bloco do Caveira abrindo a diversão na sexta-feira (9); marchinhas e desfiles de Bonecões de sábado (10) até terça (13), no Carnaval da Praça da Matriz; sem contar a retomada do Carnaval de rua na Jerônimo de Camargo, que trouxe as escolas de samba de volta à avenida no domingo (11) e na segunda (12).

Confira o balanço do Carnaval de Atibaia 2024:

Sucesso de público

Mais de 40 mil pessoas passaram pelos eventos da Prefeitura nesses cinco dias de festa, atingindo um recorde de público. Somente no Bloco do Caveira, foram cerca de 5 mil pessoas, enquanto o Carnaval na Praça da Matriz reuniu uma média de 6 mil foliões por dia, mesmo número alcançado pelo Carnaval da Jerônimo.

Caracterizada de palhaça e acompanhada do irmão fantasiado de Chapolin, Idenia Albuquerque contou que não perde uma oportunidade de brincar o Carnaval em Atibaia: “Eu venho de São Paulo todos os anos, minha cunhada e meu irmão moram aqui, e eu venho pular e me divertir, curtir este lugar maravilhoso. Olha, os organizadores estão de parabéns, vocês estão de parabéns, enfim, todos nós estamos de parabéns! E felizes!”.

Organização e segurança

O Carnaval de Atibaia aconteceu com entrada controlada nos acessos aos eventos, incluindo revistas e vistoria de isopores, caixas térmicas, coolers e outros recipientes para transporte de bebidas e alimentos.

Pulseiras de identificação para crianças e adolescentes menores de 18 anos e câmeras de reconhecimento facial também ajudaram a garantir um Carnaval seguro e tranquilo para toda a família. Tanto o Bloco do Caveira quanto os carnavais na Praça da Matriz e na Jerônimo aconteceram sem nenhum registro de ocorrência policial, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

“Muito bom, muito divertido! A gente foi no Bloco do Caveira, foi bacana. Está bem estruturado o evento, está maneiro. As revistas ali na porta foram legais, enfim, está bem bacana”, destacou o folião Caique Silva, que também prestigiou o carnaval na Praça.

Gabriele Cangussu, mãe do Joaquim, um dos vencedores do Concurso de Fantasias Infantis, também elogiou a segurança: “Está muito divertido, a segurança da cidade está muito boa, com segurança em todas as entradas, as crianças estão identificadas para não se perderem, está muito legal”.

Concurso de fantasias infantis

Muita criatividade e fofura marcaram o domingo (11) de Carnaval na Praça da Matriz, com a realização do Concurso de Fantasias Infantis no final da tarde. Vestida de Carmen Miranda, Valentina Prado conquistou o primeiro lugar entre as meninas, com direito a performance no palco imitando os trejeitos daquela que ficou conhecida como a pequena notável.

A Ladybug Alice Gomes também esbanjou muito charme e simpatia, ficando na segunda posição. O terceiro lugar premiou Isadora Almeida, a fadinha que encantou a todos com sua graça e elegância.

“Só tenho a agradecer, é muita alegria e animação! Mais feliz ainda pela minha filha e pela minha sobrinha terem ganhado o concurso. A Valentina, minha filha, está de Carmem Miranda, porque a gente quis algo que remetesse a nossa cultura. Ela gosta muito, canta Tico-tico no Fubá e, inclusive, encenou no palco. Já a Alice escolheu a Ladybug. A gente veio, ouviu falar da inscrição, falei ‘vamos lá tentar, se joga’. E deu certo! É um ambiente bem familiar, agradável e eu fiquei muito feliz pela organização. Também senti a segurança”, aprovou Daniela Prado, mãe da vencedora e tia da segunda colocada.

Entre os meninos, fantasiado de Tartaruga Ninja, Eric Carlos obteve o primeiro lugar; Augusto Corrêa, o Seo Zé Sorveteiro, foi o segundo colocado; e o terceiro lugar ficou com Joaquim Ruiz, com sua fantasia de dente de leite. Pai do pequeno Joaquim, Marcos Ruiz comemorou o resultado: “A gente trouxe o pequeno para o primeiro carnaval dele de rua e ele já tem história para contar! Está eternizado, esse troféu vai ficar lá em casa”.

Carnaval na Jerônimo

Depois de um hiato de mais de dez anos, as escolas de samba Independência e Mocidade da Vila voltaram a brilhar na avenida, no Carnaval da Jerônimo. Ensaiando a retomada, no próximo ano, dos desfiles do Carnaval de rua, elas fizeram a recém-revitalizada Passarela do Samba vibrar de emoção.

Recuperando tradições, o Bloco do Afoxé Filhos da Mãe Odé deu início aos trabalhos no domingo (11), espalhando muito axé na avenida. A primeira a se apresentar foi a escola de samba Independência, que trouxe o enredo “No Carnaval miscigenado, tamo junto e misturado”, enquanto a Mocidade da Vila desfilou na segunda (12), alegrando o público com a temática do circo.

Essa celebração da volta do Carnaval de rua também contou com a participação especial da corte carnavalesca de Atibaia, neste ano formada por reis, rainhas e princesas de outros carnavais, figuras que ajudaram a construir essa história. Só Som Maior e Fabinho Prado, blocos Fúria Corintiana, Percussomos e 60+ completaram a animada programação da Passarela, em dois dias de festa que ficarão marcados na memória pelo clima de euforia e comemoração.

Concurso de Blocos Carnavalescos

O Carnaval de marchinhas e bonecos gigantes fez todo mundo cantar, dançar e se divertir nos quatro dias de folia na Praça da Matriz. No último dia (13), o Concurso de Blocos Carnavalescos premiou a irreverência e inventividade dos grupos de amigos que se juntam para brincar Carnaval.

O Bloco do Serasa, vice-campeão em 2023, conseguiu conquistar o primeiro lugar em 2024, trazendo muita empolgação e entusiasmo para a folia. O Bloco Bota pra Torar ficou com a segunda colocação e o Bloco Inimigos do Fim foi premiado com a terceira posição.

“A gente sempre vinha ‘batendo na trave’, mesmo conseguindo uma colocação muito comemorada pela gente, já duas vezes tínhamos ficado em segundo lugar. Este ano foi muito gratificante, graças a todo o esforço e a dedicação dos que fazem parte da família do Bloco do Serasa, ver a gente conseguir a primeira posição. Foi uma disputa muito acirrada, porém, muito sadia, um Carnaval de excelência, muito bem organizado, tranquilo, com atrações superbacanas para toda a família, segurança impecável. Você não via tumulto, nenhum tipo de confusão”, resumiu Edson Araújo, presidente e um dos fundadores do bloco campeão do Carnaval 2024.

