Carnaval 2023: Prefeitura de Atibaia divulga resultado do sorteio de barracas

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, publicou na edição nº 2505, da última quarta-feira (25) da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia, o resultado do edital de chamamento público para exploração de barracas de produtos alimentícios durante as festividades do Carnaval 2023. O processo aconteceu por meio de cadastramento seguido de sorteio, realizado na segunda-feira (23), no Cine Itá Cultural, com a presença obrigatória de um representante legal de cada entidade inscrita.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Conforme o edital, foram disponibilizadas barracas para os eventos: Grito de Carnaval, Bloco do Zé Pereira, Bloco do Caveira e Carnaval da Praça Claudino Alves (Matriz). Cada um desses locais contará com uma barraca para o Fundo Social de Solidariedade (FSS), que não precisou participar do sorteio.

Para o Grito de Carnaval na Praça Guanabara, dia 4 de fevereiro, foram disponibilizadas cinco barracas, sendo sorteadas as entidades: 01 – AFAT – Associação dos Comerciantes nas Feiras Livres de Atibaia; 02 – APM – E.E. Prof. Gabriel da Silva; 03 – Rotary Clube de Atibaia Pedra Grande; 04 – Grêmio Recreativo Escola de Samba Esportistas de Atibaia; e 05 – Casa de Ketu – Ilê do Oxossy de Atibaia.

No dia 11 de fevereiro, quando acontecerá o Bloco do Zé Pereira, na arena do Centro de Convenções, foram disponibilizadas dez barracas, sendo sorteadas as entidades: 01 – Mater Dei Cam – Casa de Apoio a Menina; 02 – ADA – Associação Desportiva Atibaiense; 03 – Associação Desportiva Brasinha; 04 – AFAT – Associação dos Comerciantes nas Feiras Livres de Atibaia; 05 – Portão Futebol Clube; 06 – Lions Clube de Atibaia; 07 – Casa de Ketu – Ilê do Oxossy de Atibaia; 08 – Rotary Clube de Atibaia Pedra Grande; 09 – APM – E.E. Prof. Gabriel da Silva; e 10 – Liga Atibaiense de Futebol.

Para o Bloco do Caveira, na Avenida da Saudade, dia 17 de fevereiro, foram disponibilizadas cinco barracas, sendo sorteadas as entidades: 01 – Rotary Clube de Atibaia Pedra Grande; 02 – Mater Dei Cam – Casa de Apoio a Menina; 03 – Casa de Ketu – Ilê do Oxossy de Atibaia; 04 – Portão Futebol Clube; e 05 – Instituto Rumo de Vida.

No Carnaval de Marchinhas, na Praça da Matriz, nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro, foram disponibilizadas cinco barracas, sendo sorteadas as entidades: 01 – Rotary Clube de Atibaia Pedra Grande; 02 – Associação Desportiva Brasinha; 03 – ADA – Associação Desportiva Atibaiense; 04 – APM – E.E. Prof. Gabriel da Silva; e 05 – Grêmio Recreativo Escola de Samba Esportistas de Atibaia.

E ainda foram sorteadas cinco entidades como suplentes: 01 – Lions Clube de Atibaia; 02 – AFAT – Associação dos Comerciantes nas Feiras Livres de Atibaia; 03 – Liga Atibaiense de Futebol; 04 – Portão Futebol Clube; e 05 – Mater Dei Cam – Casa de Apoio a Menina.

Vale lembrar que a participação no sorteio foi permitida apenas para entidades de cunho cultural, esportivo, religioso e assistencial, com sede no município de Atibaia e com existência comprovada por cópia do CNPJ há pelo menos um ano.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia