Bloco do Zé Pereira acontece no Centro de Convenções neste sábado (11)

Neste sábado (11), a programação do pré Carnaval 2023 de Atibaia será agitada com o tradicional Bloco do Zé Pereira. Neste ano, a folia acontece na Arena do Centro de Convenções, em formato fechado, com controle de acesso, das 15h às 23h.

Há mais de 20 anos o Bloco do Zé Pereira reúne milhares de foliões, animando a festa de pré-Carnaval em Atibaia com pessoas fantasiadas ao contrário – homens vestidos de mulheres e vice-versa. Desta vez, o evento trocará as ruas pelo Centro de Convenções, com a participação de trio elétrico e banda.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O nome “Zé Pereira” tem origem nos bonecos gigantes e essa tradição portuguesa foi inserida há muito tempo no Carnaval de Atibaia. De acordo com registros antigos, quando surgiu o Carnaval no Rio de Janeiro, um grupo de portugueses saiu às ruas tocando grandes tambores e anunciando o começo do Carnaval e esses grupos ficaram conhecidos como Zés Pereiras.

Menores e Conselho Tutelar

Não será permitida a participação e entrada no evento de menores de idade desacompanhados dos responsáveis legais, segundo Portaria 01/2020 da 1ª Vara Criminal, da Infância e da Juventude de Atibaia. São considerados responsáveis legais pai, mãe, tutor, guardião e parente até 3º grau, desde que maiores de 21 anos, ou pessoas com autorização por escrito do responsável legal, com cópia do documento de identificação do mesmo.

Se constatada a presença de crianças e adolescentes desacompanhados, a autoridade policial deverá informar a Justiça para adoção das medidas cabíveis contra os responsáveis. Ainda de acordo com a portaria, o Conselho Tutelar deverá, de forma complementar com as polícias, auxiliar e garantir o cumprimento da regulamentação.

