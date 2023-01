Prefeitura divulga a programação do Carnaval Atibaia 2023

A programação de Carnaval de Atibaia deste ano está recheada de atrações para os foliões e conta com os tradicionais blocos carnavalescos da cidade, como “Bloco do Zé Pereira” e “Bloco do Caveira”, além do habitual “Carnaval das Marchinhas” na Praça da Matriz e os divertidos concursos de “Melhor Fantasia Infantil” e “Melhor Bloco Carnavalesco”. As comemorações em Atibaia terão início com o Grito de Carnaval, dia 4 de fevereiro, das 18h às 00h, na Praça Guanabara, abrindo os festejos que prometem agitar o município.

(Imagem Ilustrativa de Daniel Lincoln por Unsplash)

No sábado, 11 fevereiro, das 15h às 23h, na Arena do Centro de Convenções (em formato fechado, com controle de acesso), acontece o “Bloco do Zé Pereira”, que há mais de 20 anos reúne milhares de foliões, animará a festa em Atibaia com pessoas fantasiadas ao contrário – homens vestidos de mulheres e vice-versa.

Na sexta-feira, 17 de fevereiro, no Salão de Festas Paróquia Cristo Rei – Praça Santo Antônio, 79 – Alvinópolis – será a vez da terceira idade de Atibaia aproveitar a folia: o Baile da Melhor Idade trará muita diversão para os idosos do município.

Ainda na sexta-feira (17), das 20h à 01h, em frente ao Cemitério São João Batista, a bruxa estará a solta na folia com o “Bloco do Caveira”, popularmente conhecido como “Caveirão”, tradicional na cidade pelas fantasias de terror, como bruxas, monstros e zumbis.

E o Carnaval 2023 segue em Atibaia com as tradicionais marchinhas na Praça da Matriz, nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro, das 14h às 19h. A Prefeitura ainda promoverá os concursos de Blocos Carnavalescos e de Fantasia Infantil para animar ainda mais a festa na cidade.

O concurso de fantasia infantil é destinado a crianças com idade entre 0 e 12 anos, com data marcada para 19 de fevereiro, domingo, enquanto o concurso dos Blocos Carnavalescos, será no dia 21, terça-feira. As inscrições poderão ser feitas no mesmo dia, ao lado do palco, e a avaliação dos blocos e das fantasias será realizada por uma comissão julgadora, a ser definida pela Secretaria de Cultura.

As festividades carnavalescas proporcionam como benefício a inclusão social e a integração entre as comunidades, pois abrem espaço para a manifestação cultural da população com entretenimento livre e gratuito para todos.

Programação (*)

4 de fevereiro – Grito de Carnaval

Horário: Das 18h às 00h

Local: Praça Guanabara

11 de fevereiro – Bloco do Zé Pereira

Horário: Das 15h às 23h

Local: Centro de Convenções

17 de fevereiro – Bloco do Caveira

Horário: Das 20h à 01h

Local: Em frente ao Cemitério São João Batista

18, 19, 20 e 21 de fevereiro – Carnaval na Praça

Horário: Das 14h às 19h

Praça Claudino Alves

*Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia