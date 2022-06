Diogo Nogueira e Maria Rita são atrações no Festival de Inverno de Bragança

Bragança Paulista realiza, a partir do dia 1º de julho, seu tradicional Festival de Inverno. Entre as principais atrações estão Diogo Nogueira e Maria Rita. As apresentações acontecem ao longo do mês e são gratuitas.

O evento é palco de diversas atividades culturais como espetáculos de humor, apresentações musicais, teatros e oficinas.

Diogo Nogueira (Foto: Divulgação)

Além do Teatro Carlos Gomes, a Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo, Praça da Vila Aparecida, a Arena do Lago, o Clube Literário e Recreativo, Clube de Regatas Bandeirantes, o Centro de Artesanato e Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta) também recebem as atrações.

Confira as atrações já confirmadas:

Ricky Vallen

Data: 02/07 (sábado)

Horário: 21h

Local: Arena do Lago do Taboão

Rael

Data: 03/07 (domingo)

Horário: 18h

Local: Arena do Lago do Taboão

Nil Agra

Data: 07/07 (quinta-feira)

Horário: 20h30

Local: Clube de Regatas Bandeirantes (CRB)

Nany People

Data: 08/07 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Carlos Gomes

Maria Rita

Data: 09/07 (sábado)

Horário: 21h

Local: Arena do Lago do Taboão

Maurício Gasperini

Data: 10/07 (domingo)

Horário: 18h

Local: Arena do Lago do Taboão

Rudi Landucci

Data: 14/07 (quinta-feira)

Horário: 20h30

Local: Clube de Regatas Bandeirantes (CRB)

Na Roda com Maestro João Carlos Martins

Data: 16/07 (sábado)

Horário: 19h

Local: Arena do Lago do Taboão

Encontro de Bateras

Data: 17/07 (domingo)

Horário: 14h

Local: Arena do Lago do Taboão

Michel e Chapola

Data: 21/07 (quinta-feira)

Horário: 20h30

Local: Clube de Regatas Bandeirantes (CRB)

Moacyr Franco

Data: 22/07 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Carlos Gomes

Os Prettos

Data: 23/07 (sábado)

Horário: 21h

Local: Arena do Lago do Taboão

Placa Luminosa

Data: 24/07 (domingo)

Horário: 18h

Local: Arena do Lago do Taboão

Rafael Cortez

Data: 28/07 (quinta-feira)

Horário: 20h30

Local: Clube de Regatas Bandeirantes (CRB)

Oswaldo Montenegro

Data: 30/07 (sábado)

Horário: 21h

Local: Arena do Lago do Taboão

Diogo Nogueira

Data: 31/07 (domingo)

Horário: 18h

Local: Arena do Lago do Taboão

Fonte: G1.globo.com