Edith Cultura tem grupo de estudos gratuito com o tema “Filosofia e Tecnologia”

Entre as inúmeras atividades gratuitas oferecidas pelo Edith Cultura, em Bragança Paulista, está o grupo de estudos “Filosofia e Tecnologia”, que desde março acontece na Garaginha.

Os encontros são quinzenais e acontecem às sextas, das 14h às 16h e são orientados pelo professor de filosofia André La Salvia. Os próximos acontecem nesta sexta, 19 de agosto e no dia 2 de setembro.

(Foto: Garaginha_@MartinZenorini)

“Você já pensou nas implicações dos seus posts? Quais as consequências sociais, estéticas, políticas daquilo que você faz mas suas redes sociais? Influencers ou manipuladores? Qual engajamento você espera? Você acha seu tik tok criativo? São muitas as perguntas que podemos fazer para começar a pensar o universo tecnológico que estamos envolvidos e que aceitamos sem ler os ‘termos de serviço’. Filosofia e Tecnologia é um grupo de estudos de diversos autores que têm pensado essas e outras questões”, explica André.

Em formato grupo de estudos, os integrantes escolhem um texto para lerem juntos, a cada encontro. O orientador do grupo, professor André La Salvia, organizou uma coletânea de textos, mas também pode-se contar com novos textos indicados pelos membros do grupo, que já leu a obra “Big Other – capitalismo de vigilância e Perspectivas de uma civilização da informação”, da professora de Harvard, Shoshana Zubbof.

Mostra de Cinema Chinês e bate-papo com curador

No domingo, 21 de agosto, às 19h30, acontece mais uma sessão de cineclube da Mostra de Cinema Chinês, com a exibição do filme “Em Busca Da Vida” (Sanxia Haoren) com a presença do curador Diego Costa para um bate-papo após a exibição.

O filme apresenta a cidade de Fengjie, alagada para a hidrelétrica de Três Gargantas, no rio Yangtze. Mais de um milhão de habitantes são deslocados durante a obra. O longa conta a história de duas pessoas em busca de desaparecidos no meio de uma cidade em desconstrução.

Diego da Costa é trabalhador do cinema e da música. Sócio da Pietà Filmes e Cinelero Audiovisual. Dirigiu, produziu e distribuiu os premiados longas-metragens “A Plebe é Rude”, “Os Caubóis do Apocalipse” e “Selvagem”. Este último, além de receber dezenas de prêmios, esteve na seletiva “filme brasileiro” para a vaga de melhor filme estrangeiro no Oscar 2022, foi selecionado para o Premio Platino del Cine Iberoamericano é finalista do Prêmio ABC de Cinema. Dirigiu o curta-metragem “Argentino” e a websérie “NipoBrasileiros”. Atualmente produz os filmes de longa-metragem São Ateu (finalizado) e Sonhos em 3d (em produção), em co-direção com Hiro Ishikawa, e também se dedica aos projetos musicais Sonora Fantasma e Câmara Sônica.

O Edith Cultura fica na Rua Cel. João Leme, 229. no Centro, em Bragança Paulista.

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa