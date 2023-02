Escola Nove de Julho é campeã do carnaval de Bragança Paulista pela terceira vez seguida

A escola de samba Nove de Julho foi a campeã do carnaval 2023 de Bragança Paulista (SP). É a terceira vez seguida que a escola vence a competição.

Este é o 18º titulo da escola, que havia sido campeã também em 2020. Neste ano ela levou às ruas aproximadamente 338 componentes em sete alas com o tema “Nas asas da imaginação, a cura através dos tempos”, mostrando a cultura através dos tempos.

Nove de Julho (Foto: Divulgação / Prefeitura Municipal de Bragança Paulista)

Os temas abordados em ordem nas alas foram: para todo mal a cura; medicina na Índia; cura africana; medicina moderna; doutores da alegria; amor ao próximo; senhor da terra.

A vencedora ficou em primeiro lugar com 269,75 pontos. Em segundo lugar, ficou a Acadêmicos da Vila Aparecida e em terceiro lugar, a escola de samba Dragão Imperial.

Neste ano, quatro escolas de samba do grupo especial desfilam no carnaval da cidade, divididas entre domingo e terça-feira. E também desfilou outras quatro que eram do grupo de acesso, escolas mirins e melhor idade.

Fonte: G1.globo.com