O tradicional desfile das escolas de samba animou o carnaval de Bragança Paulista na noite de domingo (11). Mais uma vez, a atração foi realizada na “Passarela do Samba”, no Posto de Monta.

A abertura do desfile ficou por conta da pioneira do samba em Bragança – a Unidos do Lavapés, que falou sobre artesanato no enredo. A escola destacou grandes artesãos da cidade e espalhou arte e cultura pela avenida.

Escolas de samba animam carnaval no sambódromo de Bragança Paulista (Foto: Divulgação / Prefeitura de Bragança Paulista)

Na sequência, a passarela ficou azul e branca com a Acadêmicos da Vila, que contou a história do empresário José Mendonça, tema do enredo e destaque do carro que carregou a velha guarda da escola.

A relação entre Brasil e Portugal, país onde o empresário que tem um mercado no município nasceu, foi ilustrada de diversas formas, desde a comissão de frente até a letra de samba.

Quem encerrou a noite foi a Dragão Imperial, que coloriu a avenida com os dragões. A torcida azul e rosa ajudou a escola a contar a história dos seus 40 anos.

A Dragão caprichou nas fantasias, e principalmente, nas alegorias, que transmitiram as quatro décadas de vida da agremiação.

“Acho que a nossa maior vitória é realizar um desfile como esse depois de um ano cheio de dificuldades”, destacou o presidente da escola, Cléber Santini.

A apuração das notas do carnaval de Bragança Paulista será na quarta-feira (14).

