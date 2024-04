Escutas públicas para Aldir Blanc em Atibaia serão realizadas na próxima semana

A Prefeitura de Atibaia convida agentes e pontos culturais da cidade para participarem das escutas públicas que acontecerão nos dias 25 e 30 de abril com o objetivo de discutir a aplicação dos recursos recebidos pelo município por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Como participar

As reuniões, organizadas pela Secretaria de Cultura e pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia (COMPOCAT), são abertas a quem tiver interesse em participar e serão realizadas no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), às 19h. A finalidade dos encontros é construir o Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR), documento cuja elaboração deve ser feita a partir de escutas públicas junto à sociedade civil, conforme determina o decreto de regulamentação da PNAB.

Pautas que serão debatidas

Na primeira reunião, no próximo dia 25, além de uma apresentação da PNAB e da Política Nacional Cultura Viva, será iniciada a elaboração do PAAR. A aprovação final do plano que será enviado pelo município ao Ministério da Cultura (MinC) acontecerá no segundo encontro, no dia 30 de abril.

Política Nacional Aldir Blanc

A PNAB é uma legislação de fomento à Cultura que estabeleceu investimentos regulares no setor pelos próximos cinco anos, destinando a Atibaia mais de R$ 1 milhão em recursos neste primeiro momento.

Representando um marco no financiamento e desenvolvimento da economia criativa no Brasil, a chamada Lei Aldir Blanc 2 pretende não apenas estimular um dos setores econômicos mais promissores na atualidade, mas também possibilitar o financiamento de projetos, programas e iniciativas culturais de forma contínua.

