Estação SESI celebra cinco anos de funcionamento em Atibaia com evento neste sábado (29)

A Estação SESI de Cultura de Atibaia é um ponto de referência para quem busca um ambiente de inclusão digital e tecnológica, sendo muito mais que um centro cultural. E, para comemorar os cinco anos de sucesso na cidade, acontece neste sábado, 29, das 10h30 às 16h, um evento especial, com muita música e diversão, totalmente gratuito e aberto à população.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O início do evento contará com o duo de sanfona e percussão “Dois Girassóis”. Durante todo o dia as crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis, pintura facial, pipoca e algodão doce. À tarde haverá a apresentação dos alunos de violão e de ukulele do Núcleo de Música.

A Estação SESI de Cultura de Atibaia é um local destinado à promoção de ações culturais em suas mais diferentes linguagens, como literatura, música, teatro, exposições e cinema. A proposta é permitir o acesso dos trabalhadores da indústria, seus dependentes e de toda a comunidade às múltiplas possibilidades de conhecimento que só a fruição artística pode despertar. Também oferece gratuitamente diversas plataformas de consulta e pesquisa, desde os livros do acervo da biblioteca até os computadores com acesso à internet.

SERVIÇO

Aniversário de cinco anos da Estação SESI de Cultura de Atibaia

Data: 29 de abril (sábado)

Horário: das 10h30 às 16h

Local: R. da Meca, nº 360, Jardim das Cerejeiras, Atibaia

Evento sujeito a lotação

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia