Estação SESI de Atibaia recebe espetáculo “Frestas Poéticas: Corpo Tempo” neste sábado (9)

Reconhecido internacionalmente como o mês delas, março traz a Estação SESI de Cultura Atibaia atrações produzidas e encenadas majoritariamente por mulheres. A programação gratuita da unidade é aberta a toda comunidade e livre para todos os públicos, na Rua da Meca, 360 Jardim das Cerejeiras.

No sábado (9), a partir das 15h, o grupo Dança sem Fronteiras apresenta o espetáculo “Frestas Poéticas: Corpo Tempo”.

Espetáculo “Frestas Poéticas: Corpo Tempo” (Foto: Divulgação)

Com cenas intrigantes e envolventes, o público é convidado a entrar em ação, criando um espaço colorido e diverso, visível as pequenas danças, gestos e afetos do corpo em relação ao espaço, seus habitantes e suas habilidades.

Com duas sessões disponíveis, 10h e 13h15, Mainá desembarca na Estação SESI de Cultura Atibaia no dia 12 de março com a contação de histórias “Você te medo?”, produção da Mergulha Cia de Teatro.

Espetáculo “Você tem medo?” (Foto: Divulgação)

A bibliotecária tem sua rotina interrompida com a chegada de Hitch, um pássaro a procura de um livro e que carrega consigo muitos medos e incertezas.

Encerrando o mês, Abigail Conta Mais de Mil apresenta “Rainha Marta”, na quinta-feira, 28 de março às 14h, contando a história da rainha do futebol.

Espetáculo “Rainha Marta” (Foto: Divulgação)

Além de muita contação, o grupo traz músicas ao vivo e interações com o público.

Todas as atrações podem ser reservadas pelo portal do SESI.

A reserva não é obrigatória mas garantirá o acesso em caso de superlotação das atrações.

Além de todas as atrações reservadas para o mês, a equipe da Estação SESI de Cultura Atibaia, às quintas-feiras a partir das 14h, oferece as crianças de 07 a 12 anos oficinas criativas, com produções manuais, desenvolvendo a criatividade, coordenação e socialização entre os pequenos.

Programação:

· 07 de março | 14h – Oficina de miçangas

· 09 de março | 13h30 – Oficina de encadernação bloco de notas

· 14 de março | 14h – Oficina de pintura livre

· 21 de março | 14h – Oficina ilustrando poesias

Para participar o responsável legal da criança deve realizar sua inscrição pela página da Estação no portal SESI Eventos. É obrigatório que a inscrição seja realizada no nome do participante da Oficina.

Para deixar a programação cultural ainda mais completa, o Clube de Leitura “Tertúlias Literárias” acontece quinzenalmente, às quintas-feiras no período da manhã, a partir das 10h. Os encontros com mediação da bibliotecária da Estação, Darlane Nunes, reúnem os clássicos da literatura para discussões entre os amantes de histórias e desbravadores de novos horizontes. Em março, o Clube se reunirá nos dias 14 e 28.

A Estação SESI de Cultura Atibaia funciona de terça a sábado das 09h às 18h e conta com um amplo acervo bibliotecário, além de espaço multimídia e áreas de livre utilização ao ar livre.

Fonte: Assessoria de Imprensa Regional SESI-SP