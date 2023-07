Confira a programação cultural de julho na Estação SESI de Cultura Atibaia

A Estação SESI de Cultura de Atibaia está com uma programação cultural repleta de atrações gratuitas neste mês de julho. No último sábado (1), o espaço recebeu o Show de Forró com Adriana Sanchez, “Vira e Mexe – O Sertãi de Luiz Gonzaga”. Já nesta semana, de 4 a 8 de julho, tem “Super Férias”, com atividades voltadas para crianças de 5 a 12 anos, durante o período de recesso escolar. Confira:

Estação SESI de Cultura de Atibaia (Imagem: Divulgação)

Super Férias

O programa Super Férias SESI-SP é uma ótima opção para preencher o tempo livre no recesso escolar. Com atividades que estimulam o bem-estar físico, mental e social, crianças e adolescentes praticam esporte, se divertem, aprendem e fazem amigos. Tudo isso em um ambiente seguro, acolhedor e com monitores especializados.

Para participar basta realizar a inscrição presencialmente de terça à sábado das 09h às 18h. Comparecer com RG, CPF e comprovante de residência dos pais ou responsáveis e RG e CPF da criança.

Mais informações neste link.

De 6 a 8 de julho

3ª Feira de Troca de Livros da Estação

De 6 a 8 de julho, das 14h às 17h participe levando aqueles livros que gostaria que todo mundo lesse! Em troca, garanta cupons que poderão ser trocados por novos livros durante a feira.

Sugestão de livros para doação:

Literatura;

Infantil ou juvenil;

Ficção bíblica;

Educação;

Arte;

Autoajuda;

Biografia.

Lembre-se de avaliar o estado do livro antes de realizar a doação.

Sábado, 8 de julho, a partir das 15h

Conto Festa e Folia

Contação de histórias com a CIA Som em prosa, gratuito e livre para todos os públicos.

Inspirada no livro “O guardião da Folia”, de Rogério Andrade Barbosa e “Histórias Caipiras” de Ivan Marques, cujo personagem integra aquele grupo de pessoas cuja vida é impossível de ser contada sem considerar sua obra.

Sábado, 15 de julho a partir das 15h

Circo de Los Pies

Espetáculo teatral circense com La Luna CIA de Teatro.

Programação gratuita e livre para todas as idades.

Circo de los pies é um número cômico-circense onde a palhaça Asmeline dá vida e apresenta ao público seus dois pés sem conserto: Pezão e Pezinho, duas personalidades que dividem juntas um mesmo corpo. De maneira poética, cada pé com seus sonhos e frustrações, com seus êxitos e fracassos criam juntos um pequeno circo feito de desvios, onde a cada atração revelam ao público que pés não foram feitos somente para estarem no chão, pés também podem voar.

Mas informações: (11) 4411-5103 ou pelo Whatsapp (11) 98750-4378

https://atibaia-cultura.sesisp.org.br/

Fonte: Assessoria de Imprensa Estação SESI de Cultura Atibaia