Estação SESI de Atibaia está com matrículas abertas para aulas de violão e ukulele

Estão abertas as inscrições para as novas turmas do Núcleo de Música de Cordas Dedilhadas (violão e ukulele) da Estação SESI de Cultura Atibaia (ESC). O curso é totalmente gratuito e acontece todos os sábados.

O curso compreende abordagens iniciais ao instrumento: postura, técnica e posição correta das mãos, ritmo, acordes, leitura de tablaturas e partituras, ensaios em grupo e apresentações musicais. Seu professor será o violonista Sidney Raposo, profissional bacharel em violão e pós-graduado em educação musical.

(Imagem Ilustrativa de Nandu Vasudevan por Unsplash)

O módulo de Iniciação Instrumental em violão e ukulele, oferece o primeiro contato com os instrumentos, dividido em três níveis: Básico, Intermediário e Avançado. Durante quatro meses o aluno estará imerso no mundo da música, desbravando novos horizontes através da arte dos sons e da cultura. As aulas estão previstas para iniciar em agosto.

Turmas e horários disponíveis para o segundo semestre:

VIOLÃO

11 a 13 anos | sábado das 14h30 às 15h50

14 a 17 anos | sábado das 10h30 às 11h50

+18 anos | sábado das 09h às 10h20

*O instrumento é fornecido ao aluno para uso em aula.

UKULELE

08 a 10 anos | sábado das 16h às 17h

*Obrigatório ter o instrumento para realizar a aula.

Para realizar a matrícula no Núcleo de Música de Cordas Dedilhadas compareça na Secretaria da ESC Atibaia, na Rua da Meca, 360 – Jardim das Cerejeiras, de terça a sábado, das 09h às 18h com RG, CPF e comprovante de residência.

Fonte: Assessoria de Imprensa ESC Atibaia