Estação SESI de Atibaia apresenta “Viola Mineira, com Anderson Martins”, nesta quinta-feira (10)

A Estação SESI de Cultura de Atibaia apresenta, nesta quinta-feira (10), às 19 horas, o espetáculo musical gratuito “Viola Mineira, com Anderson Martins”.

Anderson Martins é cantor, compositor e violeiro, natural de Andradas em Minas Gerais, com quatro discos em seu currículo. Seu trabalho é versátil e traz uma sonoridade que remete a estilos como, pop, rock, música caipira, folk, MPB e a música regional.

Anderson Martins (Foto: Divulgação)

O artista tem como inspiração de vida levar boas mensagens, palavras de otimismo e fé a todos, além da grande força e vontade para relatar e valorizar as riquezas de Minas Gerais e do Brasil. Anderson traz uma certa modernidade ao seu som, sem nunca deixar de lado a essência da música brasileira. Interpreta e executa suas canções utilizando das violas caipiras, do violão de 12 cordas, das gaitas, criando um universo “POP REGIONAL”, trazendo assim um trabalho com uma personalidade musical distinta e marcante.

A obra do artista é um retrato de sua raiz regional mineira e interiorana, uma homenagem ao homem do campo e uma celebração ao amor e a natureza. As letras e melodias das modas de viola escolhidas para compor esta proposta remetem ao clima bucólico de fim de tarde na zona rural do interior, com pôr do sol e cheiro de café recém coado na fazenda. Reforça, portanto, a identidade cultural mineira e interiorana e tem a pretensão de agradar a população, principalmente, moradora da área rural e das cidades com extensa área rural.

Serviço:

Viola Mineira com Anderson Martins

Duração: 60 minutos

Grátis – Classificação Livre

Quando: 10 de agosto de 2023 – Horário: A partir das 19h

Onde: ESC Atibaia – Endereço: R. da Meca, 360 – Jardim das Cerejeiras, Atibaia – SP, 12951-300

Fonte: Assessoria de Imprensa SESI-SP