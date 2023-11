Estação SESI de Cultura Atibaia traz programação especial de fim de ano gratuita

O fim do ano está chegando e, para o mês de dezembro, a Estação SESI de Cultura Atibaia trará diversas atrações como oficinas e muita música. Todas as atividades são gratuitas e abertas a toda comunidade.

No dia 2 de dezembro, as crianças de 8 a 12 anos poderão participar da Oficina Criativa, a partir das 13h. Logo em seguida, às 14h, será a vez da apresentação da Camerata de Cordas do SESI Jundiaí e dos alunos do Núcleo de Música da ESC Atibaia.

Camerata de Cordas do SESI Jundiaí se apresenta na Estação SESI de Cultura Atibaia, a partir das 14h no próximo sábado (2) (Foto: Divulgação)

No dia 7 de dezembro, às 9h30, a CTI – Cia Teatro da Investigação irá realizar a apresentação “A Feira de Chico Gonzaga e Jackson. Nesta atração, os atores e público são atuadores e atuadoras de suas próprias histórias, compartilhando seu espaço de trabalho, de consumo e de encontro.

No dia 9 de dezembro às 13h, abrindo as portas para o Natal, na última oficina artística do ano, o público poderá confeccionar seus enfeites natalinos. A partir das 15h, Ana de Oliveira e Sergio Raz se apresentam com o projeto Egberto 75, nele o duo homenageia o compositor e multi-instrumentista fluminense, Egberto Gismonti.

Encerrando a programação cultural de 2023, no dia 13 de dezembro, será realizado o Show Pés na Terra, que traz a performance de Aniela & Rafael, com muita música raiz, com clássicos sertanejos e produções autorais.

Para garantir o lugar nas apresentações, a Estação SESI de Cultura Atibaia recomenda que o público faça sua reserva neste link .

A Estação SESI de Cultura Atibaia está localizada na Rua da Meca, 360 – Jardim das Cerejeiras, Atibaia/SP.

Fonte: Assessoria de Imprensa Regional SESI-SP