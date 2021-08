Estão abertas as inscrições para workshop de curta-metragem em Atibaia

No dia 18 de setembro será realizado, no Centro de Convenções e Eventos “Victor Brecheret” (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thaís), em Atibaia, um workshop gratuito sobre produção de curta-metragem. Os interessados devem se inscrever pelo endereço https://forms.gle/NE7LufEDZBHhrR4i8 , sendo que podem participar jovens e adultos a partir de 16 anos, com ou sem experiência na área.

O workshop será ministrado por Daniel Torres, Gleison Mota e Felipe Alex como contrapartida pelo apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, na produção do curta “Lado a Lado”, premiado pela Lei Aldir Blanc.

No primeiro módulo do workshop os alunos irão aprender sobre a função do diretor, com proposta criativa de direção logo na primeira aula; e, na segunda aula, sobre como escolher ou desenvolver um roteiro para curta-metragem, além de aprenderem de onde vem as histórias. Já no segundo módulo, a terceira aula irá abordar etapas de produção, visita técnica, produção e locação, casting e como montar a produção de um curta. Para finalizar, a quarta aula será sobre análise de curtas e longas a partir da fotografia. Ao final do workshop, os alunos receberão um certificado de participação.

Daniel Torres é produtor, ator, roteirista e diretor, já tendo participado de séries, eventos de cinema e diversos curtas e filmes publicitários. Gleison Mota é formado em cinema e audiovisual, também possui formação técnica em direção de imagem e, somando seus filmes, são mais de cinquenta festivais nacionais e internacionais, todos premiados. Felipe Alex é fotógrafo, diretor de fotografia, coleciona diversos trabalhos como operador de câmera e também é monitor de aula em cursos de fotografia. Juntos, os três profissionais ministrarão o workshop unindo suas especialidades.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia