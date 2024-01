Arte em linhas: Atibaia abre inscrições para curso gratuito de crochê

A Prefeitura de Atibaia está com inscrições abertas para o novo curso “Arte de Crochetar”. A iniciativa visa proporcionar uma experiência enriquecedora e cultural. O curso é gratuito e destinado a iniciantes que tenham o desejo de explorar a riqueza dessa expressão artística e aprender as técnicas essenciais do crochê. Os interessados devem se inscrever presencialmente no Espaço Greca (Rua Adolfo Andre, nº 2080, Vila Neto). As vagas são limitadas.

Sobre as aulas

O curso terá início em 20 de fevereiro, com aulas às terças e quintas-feiras e duas opções de horários: das 9h às 11h ou das 13h às 16h. Os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas básicas e avançadas de crochê, explorando desde os pontos fundamentais até a criação de peças mais elaboradas. O curso será dividido em módulos semanais, totalizando quatro meses de atividades.

Aprendizado e tradição

O objetivo é proporcionar aos participantes o contato direto com a arte do crochê, uma tradição que atravessa gerações e agrega valores culturais à comunidade. O curso será ministrado por instrutores capacitados, prontos para compartilhar não apenas técnicas, mas também histórias e experiências relacionadas ao mundo do crochê. Ao participar do curso, os alunos terão a oportunidade de aprender uma nova habilidade manual e também de fazer parte de uma comunidade que valoriza a expressão artística e a tradição cultural.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia