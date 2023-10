Casa Pequeno Mundo oferece cursos profissionalizantes para jovens da região

Garantir um futuro promissor para os jovens é o objetivo da Casa Pequeno Mundo, que está com inscrições abertas para os cursos profissionalizantes e gratuitos nas áreas de Edificações e Reformas, Estética e Beleza, Gastronomia e Tecnologia da Informação. A instituição, localizada em Bragança Paulista, celebrou uma parceria com a Prefeitura de Atibaia, que disponibiliza transporte para os alunos locais. As inscrições para os cursos seguem até o dia 31 de outubro, por meio do link https://www.casapequenomundo.com.br/inscricao/

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As áreas de Edificações e Reformas e de Tecnologia da Informação são voltadas para jovens de 14 a 18 anos completos; Estética e Beleza e Gastronomia são voltadas para jovens de 16 a 18 anos.

Para fazer parte da Casa Pequeno Mundo os jovens precisam passar por um processo de inscrição e avaliação psicossocial e estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Cada jovem admitido na Casa Pequeno Mundo é orientado por educadores e pela equipe de apoio psicossocial. O processo começa com uma conversa individual na qual é formulado um plano de realizações pessoais e profissionais de curto, médio e longo prazos, levando em consideração vocações profissionais e sonhos de conquistas pessoais.

Casa Pequeno Mundo

As instalações da Casa Pequeno Mundo são surpreendentes, com prédios modernos e tudo planejado para proporcionar as melhores experiências aos alunos. São mais de 30 disciplinas agregadas em quatro cursos cuidadosamente elaborados para assegurar uma formação profissional adequada e capaz de habilitar os jovens para o mundo do trabalho.

Os cursos disponíveis foram escolhidos com base em uma extensa pesquisa que levou em conta a vocação econômica da região e as necessidades do mercado de trabalho. Gastronomia, Estética e Beleza, Edificações e Reformas e Tecnologia da Informação são áreas que apresentam grande demanda por profissionais qualificados na região.

No entanto, a Casa Pequeno Mundo vai além da instrução técnica. Por meio da Trilha da Vida, a proposta pedagógica é baseada em três pilares que contribuem para o sucesso dos jovens não apenas na escola, mas também na vida: criatividade, habilidade social e destreza. Esses pilares garantem que os jovens sejam capazes de resolver problemas de forma inovadora, trabalhar em equipe, lidar com situações desafiadoras e serem eficazes em suas atividades.

Durante os meses em que participam dos cursos na Casa Pequeno Mundo, os jovens têm conversas pontuais para avaliação do seu progresso em relação ao plano estabelecido. Mesmo após a conclusão do curso, eles continuam sendo acompanhados para receber orientação e apoio.

Cada jovem traz consigo um universo de sonhos, planos e desejos, e a Casa Pequeno Mundo está empenhada em ajudá-los a conquistar seus pequenos mundos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia