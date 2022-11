Curso gratuito aborda reabilitação de pessoas com deficiência visual

Estão abertas as inscrições para o Curso de Aprimoramento em Orientação e Mobilidade, com aulas teóricas e práticas que buscam apresentar desde os conceitos da deficiência visual até as técnicas empregadas no processo de reabilitação. Realizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro – Jardim Humaitá, o curso é gratuito e com foco nos profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social que atuam na reabilitação de pessoas com deficiência visual e que residam no estado de São Paulo.

As inscrições devem ser feitas até 30 de dezembro pelo link bit.ly/Curso_Apri_OM . As vagas são limitadas.

(Imagem Ilustrativa: Eren Li / Pexels)

O conteúdo das aulas é dividido em dois módulos. O teórico conta com carga horária de 40 horas, 16 encontros síncronos de 2h30 de duração cada, 1 aula semanal, das 19h às 21h30, no formato on-line via Microsoft Teams. A previsão de início é em fevereiro de 2023 e término em maio de 2023.

Já o módulo prático possui carga horária de 80 horas, 10 encontros de 8h de duração cada, de 2 a 3 encontros mensais aos sábados, das 8h às 17h, no formato presencial no Serviço de Reabilitação Lucy Montoro (Rua Galileo Emendabili, 99 – Jardim Humaitá, São Paulo). A previsão de início é em junho de 2023 e término em de outubro de 2023.

Atenta à questão da deficiência visual, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promoveu neste ano o 1º Fórum Municipal sobre a Deficiência Visual, com a discussão de diversos temas relacionados. A Administração Municipal também criou um sistema de mapeamento das pessoas com deficiência na cidade, com o objetivo de planejar ações voltadas aos desafios encontrados no dia a dia e melhorias dos serviços públicos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia