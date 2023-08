Inscrições para curso gratuito de design de moda no Imperial vão até 22 de agosto

Estão abertas até 22 de agosto as inscrições para um curso gratuito de design de moda que será realizado no Centro de Formação Profissional do Imperial (Avenida Imperial, nº 1.185), para pessoas a partir dos 16 anos, com apoio da Prefeitura de Atibaia. Atrelando conhecimentos práticos e teóricos ao desenvolvimento humano e social, a iniciativa tem como principal objetivo apoiar a inserção de jovens no mercado de trabalho, promovendo a geração de emprego e renda e valorizando a produção cultural local.

São 80 vagas e os interessados podem fazer a inscrição pelo link OCA 2023- Atibaia ou pela ficha de inscrição encontrada no PAT Alvinópolis (Av. Joviano Alvim, nº 112), com horário de funcionamento das 8h30 às 16h, de segunda a sexta-feira.

(Imagem Ilustrativa de Mika Korhonen por Unsplash)

Serão formadas quatro turmas, divididas da seguinte forma: segunda e quarta, das 9h às 12h; segunda e quarta, das 14h às 17h; segunda e quarta, das 18h30 às 21h30; e terça e quinta, das 18h30 às 21h30. O início das aulas é 28 de agosto, com previsão de término em março ou abril de 2024.

O curso de design de moda faz parte do Programa Oficinas Culturais e Artísticas (OCA), iniciativa do Instituto Neoenergia em parceria com a Neoenergia Elektro e a Quest Consult. O OCA é executado por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, o ProAC (Lei nº 12.268/06), e conta com o apoio da Prefeitura. Atibaia é uma das quatro cidades paulistas contempladas com a iniciativa em 2023.

Durante o curso, os alunos são orientados por especialistas e participam de atividades que estimulam a potencialização de suas aptidões artísticas e a capacidade de fomentar novos negócios na área.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia