Atibaia realiza Feira de Empregabilidade e Capacitação Empreendedora no dia 7

A Prefeitura de Atibaia, em parceria com o Sebrae e a Associação Comercial Industrial Atibaia (ACIA), vai realizar nesta quinta-feira, 7 de outubro, a Feira de Empregabilidade e Capacitação Empreendedora. A ação visa aproximar quem procura trabalho de quem oferece vagas no mercado, além de oferecer uma programação que auxilia no desenvolvimento da carreira e na ascensão profissional.

Centro de Formação Profissional – Alvinópolis (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O evento vai proporcionar aos trabalhadores oportunidade de se preparar para vagas de emprego e de efetuar inscrições em processos de seleção e recrutamento para vagas no município. A feira vai ocorrer no dia 7, das 9h às 17hs, no Centro de Formação Profissional – Alvinópolis – Av. Dr. Joviano Alvim, 112. As inscrições devem ser feitas até o dia 6, às 18h, pelo link https://docs.google.com/forms/d/1mtEA2AnrHJhtRpgCd8piDVIRtrVAId60F7_bUsG8x-U/edit .

Na Feira de Empregabilidade e Capacitação Empreendedora, a população terá à disposição uma série de atividades, que incluem palestras sobre inteligência emocional e orientação vocacional, apoio para produção de currículo e cadastro de currículos para vagas no Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de Atibaia, entre outras ações para impulsionar a carreira. Pelo menos três empresas estarão no local disponibilizando vagas de emprego à população.

