Exposição em dose dupla: vem aí a 8ª Expo de Ovinos e a 1ª Expo Pônei de Atibaia

Atibaia sediará a 8ª Expo Ovinos e a 1ª Expo Pônei neste mês de março, oferecendo oportunidade para o público conhecer e se encantar com a diversidade da vida rural. O evento, organizado pela Secretaria de Agricultura, promoverá o conhecimento específico dos animais e o trabalho dedicado dos criadores locais, evidenciando a importância dos ovinos e pôneis para a economia e a cultura da região.

8ª Expo Ovinos de Atibaia

Em sua oitava edição, a Expo Ovinos de Atibaia acontecerá entre os dias 19 e 24 de março, no Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda). O evento busca evidenciar a importância dos Ovinos, que segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2022, o Brasil tem 21,5 milhões de cabeças de ovinos.

A 8ª Exposição de Ovinos de Atibaia contará com a presença das raças Dorper e White Dorper e estarão presentes mais de 20 criadores do estado de São Paulo, do Paraná, entre outros estados, com aproximadamente 300 animais.

1ª Expo Pônei

O evento acontecerá entre os dias 21 e 24 de março, também no Parque Edmundo Zanoni. Entre 12 estados, São Paulo é o terceiro maior em número de criadores de Cavalo Pônei, com mais de 20 criadores com plateias ativas e em extrema ascensão. Vale ressaltar que a 1ª Expo Pônei Atibaia sediará a 1ª etapa do Ranking 2024 e a 4ª exposição Ranqueada promovida pelo Núcleo Paulista do Pônei Brasileiro (NPPB). O objetivo é reunir criadores de norte a sul do Brasil com animais de alto padrão genético.

A Expo é voltada para criadores de ovinos e pôneis, veterinários, zootecnistas e engenheiros agrônomos, técnicos, estudantes e empresas do setor agropecuário. O evento conta com o apoio da Associação Paulista de Criadores de Ovinos – ASPACO; Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – ARCO; Associação Brasileira dos Criadores de Dorper e White Dorper – ABC DORPER e o Núcleo Paulista do Pônei Brasileiro – NPPB.

Programação Expo Ovinos

19/03 – 8h às 18h | terça-feira: entrada dos animais

20/03 – 8h | quarta-feira: admissão zootécnica dos animais

21 a 23/03 – 9h | quinta-feira a sábado: julgamento de classificação das raças Dorper e White Dorper

24/03 – 9h | domingo: julgamento de classificação dos Grandes Campeonatos Dorper e White Dorper

15h | Saída dos animais

Programação Expo Pônei

20 e 21/03 – Até 18h | quarta e quinta-feira: chegada dos animais

21/03 – 12h | quinta-feira: inspeção e admissão

22 e 23/03 – 8h | sexta-feira e sábado: julgamento morfológico

24/03 – domingo: saída dos animais

