Exposição “Turistar” pode ser vista a partir desta sexta (5) no Centro Cultural André Carneiro

O Centro Cultural André Carneiro recebe a Exposição Turistar (Tecituras entre Texto e Imagem), da artista Ana André, responsável por criar tramas compostas por uma série de obras que trazem uma proposta poética, plástica e visual, buscando caminhar com o Olhar de Turista.

Segundo a autora do projeto, Turistar é uma atitude de vida mesclada com o olhar livre, além de relacionar natureza e vida como partes intrínsecas. A exposição estará aberta ao público a partir desta sexta-feira, 5 de agosto, às 19h, no Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28 – Centro).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Cerca de 20 a 30 obras ficarão expostas no Centro Cultural, cinco delas com registros diários, permitindo ao público entender e estabelecer relações, agregando nos valores expostos nas obras.

Ana André é artista multimídia, formada em Arquitetura pela USP, com Habilitação em Artes – Belas Artes. Como artista educadora, ela pesquisa e desenvolve projetos de Arte sobre Consciência Ambiental, Cultura Brasileira, Cultura de Paz e colabora com Aliança pela Infância. Desde 1984, expõe como Artista Plástica e Poetisa, ação que contribuiu com diversas premiações à carreira de Ana.

O Centro Cultural André Carneiro funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 11h às 16h. A exposição Turistar ficará até o dia 20 de setembro no local.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia