Exposição “Tybaia – Água Saudável” comemora dia do Ceramista e homenageia nome tupi-guarani

Em comemoração ao dia do Ceramista, em 28 de maio, a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, promoverá a exposição de cerâmica “Tybaia – Água Saudável”. A programação terá início na sexta-feira, 26 de maio, das 19h às 22h, com a abertura do evento no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). A exposição permanece no Ciné Itá até 2 de junho, das 8h às 17h.

(Imagem Ilustrativa de Taylor Heery por Unsplash)

O evento contará no dia da abertura com música ao vivo e a participação de José Bueno, autor do livro “Rios e Ruas”, criado pelo Instituto Harmonia, em 2010, e fruto da parceria do autor com o educador Luiz de Campos Jr. O projeto retrata as principais bacias hidrográficas de São Paulo e a exploração dos rios e riachos da cidade.

O tema da exposição, “Tybaia – Água Saudável”, é uma homenagem ao nome tupi-guarani que deu origem ao título do município: Atibaia. O ceramista é o profissional que utiliza a argila como matéria-prima para a confecção manual de peças em cerâmica. Entre os produtos criados por esse artesão estão xícaras, canecas, pratos, objetos de decoração, vasos e até mesmo esculturas.

Serviço:

Abertura da exposição com música ao vivo:

Data: 26 de maio – sexta-feira

Horário: 19h às 22h

Exposição para visitação:

Data: até 2 de junho

Horário: 8h às 17h

Local: Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia