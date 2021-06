Exposições marcam comemorações do aniversário de 356 anos de Atibaia

Há mais de dois séculos e meio, os tambores, violas e ladainhas das Congadas ressoam em Atibaia em dois momentos: durante os festejos do ciclo natalino e em louvor do padroeiro da cidade, São João Batista. Com a pandemia e as restrições a eventos com público, os ternos de congo não poderão se apresentar nas ruas do centro histórico no dia 24 de junho, mas não deixarão de colorir a cidade em comemoração do aniversário do “santo festeiro” e dos 356 anos de Atibaia, trazendo cultura, religiosidade e tradição em duas exposições que abrem nesta quarta-feira (23).

A exposição “Ouçam as ladainhas e tambores tocarem” ficará em cartaz nos muros da escola municipal Florêncio Pires de Camargo, em frente à Praça Três Poderes e ao Santo Cruzeiro, até o dia 6 de julho. A mostra traz painéis fotográficos que fazem parte do acervo municipal, sob os cuidados do Museu Municipal João Batista Conti, e retrata os Ternos Azul, Rosa, Verde e Vermelho desde as rezas, pedidos e agradecimentos que acontecem na Alvorada no Santo Cruzeiro até as procissões que encerram o dia de festejos e homenagens a São João, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As festas, danças, rituais e celebrações da Congada também estão retratados na mostra do Clube Atibaiense de Fotografia, que desde a sua fundação em 1991 participa das festividades do aniversário com algum tema relacionado à cidade. Devido à impossibilidade de apresentação dos congos nas ruas por causa da pandemia, o Clube decidiu prestar essa homenagem a um dos maiores patrimônios culturais imateriais de Atibaia, cuja história está entrelaçada com a história da cidade. A Mostra Fotográfica sobre as Congadas pode ser conferida até o dia 25 de julho no Centro de Convenções e Eventos “Victor Brecheret”.

Exposição de artes visuais

Também no Centro de Convenções acontece a exposição “Em Obras”, da artista visual e professora Alline Nakamura. A mostra foi aberta na segunda-feira (21) e integra o Projeto “Vistas de Lá e Cá”, inaugurado pela artista no começo deste mês no Cine Itá Cultural. A parte do projeto em exposição no Centro de Convenções reúne em uma instalação de artes visuais uma série de fotografias, desenhos e outros trabalhos apresentados pela artista em exposições como o Encontro de Artes Plásticas de Atibaia, o Mezanino de Fotografia Itaú Cultural de São Paulo e a mostra “Olhar Incomum: Japão Revisitado”, que aconteceu no Museu Oscar Niemeyer.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Contemplado pelo programa ProAC LAB-Expresso – uma iniciativa da secretaria estadual de Cultura e Economia Criativa que conta com recursos da Lei Aldir Blanc –, o projeto também tem o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia. Os painéis fotográficos que compõem o restante da mostra de artes visuais estão dispostos nas portas de vidro do Cine Itá Cultural, com possibilidade de visualização por quem passar pela Rua Visconde do Rio Branco, atrás da Igreja Matriz.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia